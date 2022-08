Katalyst in continua espansione mondiale: acquista Geopost Energy

Katalyst Data Management ha annunciato oggi che acquisirà Geopost Energy, fornitore di prodotti e servizi di dati su petrolio e gas con sede a Rio de Janeiro. Geopost Energy fornisce accesso online istantaneo a dati integrati di tutti i tipi, inclusi dati sismici, interpretativi e di produzione ai propri clienti. Inoltre, Geopost offre informazioni e notizie costantemente aggiornate su tutti gli aspetti delle attività E&P offshore e onshore del Brasile.



L’acquisizione rappresenta un’importante espansione nella regione sudamericana per Katalyst, a sostegno delle loro crescenti capacità di supportare i propri clienti in qualsiasi regione in cui operano. L’ufficio brasiliano fungerà da hub per Katalyst in Sud America e si aggiungerà all’impronta globale di Katalyst, inclusi i data center in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Malesia.

“Questa acquisizione segna un’altra pietra miliare nel nostro viaggio per essere presenti nei principali mercati di dati petroliferi e del gas in tutto il mondo”, ha affermato Steve Darnell, Presidente e CEO di Katalyst. “Ammiriamo da tempo la tecnologia e i servizi che Geopost porta sul mercato. Oltre alla crescita dei prodotti Geopost nelle nostre regioni esistenti, siamo entusiasti della nostra capacità di incorporare le loro tecnologie chiave in iGlass e SeismicZone. Riteniamo che questo migliorerà notevolmente le nostre capacità già leader del settore”.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Katalyst”, ha affermato Christiano Lopes, CEO di Geopost. “La combinazione dell’organizzazione leader del settore, dell’impronta globale e dell’esperienza di Katalyst con la tecnologia e i servizi sviluppati da Geopost contribuirà a una soluzione più ampia generando nuovi opportunità in più regioni. È un’enorme opportunità per noi mentre avanziamo. “