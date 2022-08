Attacchi di phishing alle università per rubare informazioni private su ricerche e studenti

La stagione del back to school generalmente è un momento redditizio per i truffatori, poiché milioni di studenti in tutto il mondo si preparano a pagare le tasse scolastiche o ad acquistare materiale scolastico e libri nuovi. Le università sono sempre più preoccupate per la sicurezza informatica delle loro reti, gli attaccanti sono in grado di violare i loro sistemi prendendo di mira studenti, personale e professori disattenti. Gli esperti di Kaspersky evidenziano l’intensificarsi di campagne di phishing con truffatori che sfruttano i nomi delle più grandi università del mondo.

Le pagine di phishing specifiche per l’università sono solitamente ben realizzate e imitano i siti ufficiali degli atenei o i sistemi di gestione dell’apprendimento online. Una volta visitate le pagine false, gli utenti vengono ingannati e costretti a condividere informazioni personali come le credenziali dell’account, gli indirizzi IP o i dati sulla posizione.

L’importanza della sicurezza degli account delle università è spesso sottovalutata quando si parla di protezione dei dati delle organizzazioni. Infatti, i nomi di famosi istituti di istruzione, alcuni dei quali con centri di ricerca critici che operano in vari campi, dall’economia politica alla fisica nucleare, vengono utilizzati come esca per distribuire pagine di phishing.

Inoltre, dato che i governi e le grandi aziende spesso acquistano studi di ricerca da queste università, i dati sensibili in loro possesso diventano estremamente preziosi per gli attaccanti.

Accedendo agli account degli studenti o dei dipendenti, l’attaccante ha accesso alle informazioni personali delle vittime, ai loro piani educativi, alle informazioni sui pagamenti e agli orari delle lezioni. Questo comporta il rischio che le minacce online si trasformino in stalking e abusi nella vita reale.

“La digitalizzazione dell’istruzione è un cambiamento positivo perché consente agli studenti di massimizzare i loro progressi accademici nel modo più efficiente e, inoltre, dà la possibilità a un maggior numero di persone in tutto il mondo di imparare dai migliori professori delle più grandi università. Allo stesso tempo però, questo amplia anche lo spettro delle minacce che gli studenti devono affrontare. I truffatori attirano gli studenti convincendoli a fornire le loro credenziali personali per accedere a dati contenenti non solo competenze uniche, ma anche informazioni private e potenzialmente compromettenti,” ha commentato Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky.