Zerion Pharma e Hovione estendono la partnership per coprire l’uso della piattaforma tecnologica Dispersome

Hovione e Zerion Pharma A/S hanno annunciato oggi un’estensione della loro collaborazione sulla tecnologia Dispersome di Zerion nel campo degli integratori nutraceutici/dietetici. Molti integratori alimentari soffrono di bassa solubilità. Ciò si traduce in una scarsa biodisponibilità e di conseguenza limita l’effetto fisiologico dell’integratore. Per superare queste limitazioni, le due società collaboreranno e applicheranno la tecnologia Dispersome che migliora la solubilità per lo sviluppo e la commercializzazione di alcuni prodotti nutraceutici.

Il primo prodotto candidato, selezionato per lo sviluppo congiunto è un antiossidante con molteplici benefici per la salute e noto per la sua bassissima solubilità e biodisponibilità. Applicando la tecnologia Dispersome, Zerion è stata in grado di dimostrare significativi miglioramenti della solubilità di questo antiossidante. Nell’ambito della loro collaborazione, Hovione e Zerion ora aumenteranno e svilupperanno formulazioni commerciali dell’antiossidante utilizzando la piattaforma Dispersome e renderanno questi prodotti disponibili per la distribuzione da parte dei partner a livello globale. Secondo i termini dell’accordo di collaborazione, le due società si divideranno i proventi della commercializzazione di questi prodotti in base ai rispettivi contributi.

Oltre ai progetti di sviluppo congiunto, Zerion ha concesso a Hovione una licenza esclusiva per sfruttare la tecnologia Dispersome per altri nutraceutici/integratori alimentari. In cambio, Hovione pagherà a Zeroon i diritti di licenza e le royalties sulla vendita dei prodotti concessi in licenza.

“La bassa biodisponibilità orale di alcuni dei composti nutraceutici che promuovono la salute è una sfida ben nota. Il problema è aggravato dal fatto che alcune delle soluzioni utilizzate nel settore farmaceutico non possono essere utilizzate negli alimenti”. afferma Jean-Luc Herbeaux, CEO di Hovione. Aggiunge: “Hovione è entusiasta di essere il partner esclusivo di Zerion per l’applicazione di Dispersome® nei campi dei nutraceutici e degli integratori alimentari. La piattaforma Dispersome e il suo ingrediente abilitante – beta-lattoglobulina o BLG – offrono ai formulatori nuove opzioni che affrontano esigenze insoddisfatte del settore”.

“Sono estremamente soddisfatto di questa estensione della nostra collaborazione”, afferma Ole Wiborg, CEO di Zerion e continua: “La tecnologia Dispersome® è in realtà molto adatta per l’uso negli integratori alimentari perché utilizza BLG come componente abilitante la solubilità. BLG è un materiale naturale sostenibile e di per sé un benefico prodotto nutrizionale che otteniamo in alta qualità da Arla Food Ingredients.Poiché come azienda abbiamo solo risorse limitate per sfruttare queste promettenti applicazioni della tecnologia Dispersome® in campo nutraceutico, la collaborazione con Hovione è una situazione win/win”.

Nel febbraio 2022, Zerion e Hovione hanno annunciato una partnership strategica volta a commercializzare la tecnologia Dispersome nel campo dello sviluppo di farmaci. Nell’ambito di questa partnership, Hovione e Zerion stanno offrendo alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche di tutto il mondo l’accesso a una piattaforma innovativa per la somministrazione di farmaci combinata con un’esperienza senza precedenti nello sviluppo di formulazioni, scalabilità verticale e produzione di GMP. Questa combinazione unica offre ai clienti del settore farmaceutico una visuale sull’intero ciclo di vita dello sviluppo del farmaco, dalla fase preclinica al prodotto farmaceutico commerciale.