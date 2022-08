Twitter: gravi problemi di sicurezza, a rischio le informazioni personali degli utenti

L’ex dirigente di Twitter denuncia, sostenendo politiche di sicurezza informatica sconsiderate e negligenti.

Twitter ha gravi problemi di sicurezza che rappresentano una minaccia per le informazioni personali dei propri utenti, per gli azionisti della società, per la sicurezza nazionale e per la democrazia, secondo un’esplosiva divulgazione di informatori ottenuta esclusivamente dalla CNN e dal Washington Post.

La divulgazione dipinge il quadro di un ambiente caotico e sconsiderato in un’azienda mal gestita che consente a troppo personale di accedere ai controlli centrali della piattaforma e alle informazioni più sensibili senza un’adeguata supervisione.

Sostiene inoltre che alcuni dei dirigenti più anziani dell’azienda hanno cercato di nascondere le gravi vulnerabilità di Twitter e che uno o più dipendenti attuali potrebbero lavorare per un servizio di intelligence straniero.