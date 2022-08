IFF presenta Nourish Innovation Lab a Union Beach, nel New Jersey

Una struttura all’avanguardia consentirà a IFF e ai clienti di co-creare e pilotare soluzioni di cibo e bevande lungimiranti

IFF ha annunciato oggi l’apertura del suo nuovo Nourish Innovation Lab presso il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda a Union Beach, nel New Jersey. In un laboratorio all’avanguardia, gli scienziati, inclusi esperti di aromi e food designer, sfrutteranno strumenti, tecnologie e competenze sugli ingredienti per offrire ai clienti la progettazione completa del prodotto, guidando la crescita nei mercati globali di alimenti e bevande grazie a un’innovazione rapida.

“Questa nuova struttura è una testimonianza di come siamo pionieri dell’innovazione e promuoviamo la velocità verso il mercato e l’accessibilità ai nostri clienti”, ha affermato Nicolas Mirzayantz, presidente di Nourish, IFF. “Cureremo un progetto di innovazione dal concept al tavolo della cucina, sotto lo stesso tetto. Utilizzando il nostro know-how scientifico, l’eccellenza nell’applicazione e il portafoglio completo di ingredienti, miglioreremo il gusto e i profili nutrizionali degli alimenti e delle bevande di prossima generazione. Con la nostra nuova cucina culinaria, stiamo abilitando la tecnologia incentrata sull’esperienza di consumo del consumatore, portando lo sviluppo del cibo fuori dall’ambiente di laboratorio tradizionale e in cucina”.



Situato in una posizione strategica nella grande area di New York, il laboratorio all’avanguardia integrerà i progetti di ricerca e sviluppo IFF con le applicazioni commerciali desiderate dai consumatori, con un’attenzione particolare al benessere, alla sostenibilità e al progresso dell’economia circolare. Gli scienziati dell’IFF innoveranno insieme ai clienti durante l’intero processo, consentendo un maggiore feedback dei clienti e una commercializzazione più rapida.



“Tradurre la scienza all’avanguardia in prodotti di consumo richiede ingegno e iterazione”, ha affermato Gregory Yep, vicepresidente esecutivo di IFF, capo ricerca e sviluppo, soluzioni integrate globali e responsabile della sostenibilità. “Il Nourish Innovation Lab è un altro esempio di come IFF continui a investire nella scoperta scientifica. In questa sede e in tutto il mondo, il nostro miglior banco scientifico è fondamentale per la nostra strategia di fornire ai clienti approfondimenti specializzati, alla continua ricerca di nuove sfide e allo sviluppo di soluzioni nuove per il mondo”.



“Al Nourish Innovation Lab, IFF assisterà i clienti utilizzando l’intero portafoglio di prodotti dell’attuale IFF, che include proteine, mascheratori, modulatori, dolcificanti, condimenti, ingredienti funzionali, colture ed enzimi”, ha affermato Mauricio Poulsen, vicepresidente di Global Innovation, Creazione & Design, Nutrire, IFF. “Il laboratorio di innovazione sosterrà sia la creazione che le esigenze di progettazione di tutte le categorie chiave, inclusi snack, bevande, salati, dolci, latticini, farmaceutici e igiene orale. Il sito è l’hub globale per le tecnologie abilitanti, tra cui un laboratorio sensoriale e di analisi dei consumatori su vasta scala, nonché un laboratorio analitico”.