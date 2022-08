Watts Water Technologies completa la verifica WAVE Water Stewardship

Watts Water Technologies, Inc. — uno dei maggiori produttori e fornitori al mondo di prodotti e soluzioni in ambito idraulico, del riscaldamento e della qualità idrica — ha completato con successo la verifica per il programma WAVE: Water Stewardship Verified del programma The Water Council, indicando che la società ha valutato il rischio idrico nell’azienda, identificato gli impatti idrici più elevati utilizzando dati idrici credibili e implementato le migliori linee guida nel miglioramento delle prestazioni di gestione idrica.

Durante il processo WAVE, Watts ha dato priorità a otto dei suoi impianti con il rischio idrico più elevato, identificato i bacini idrografici nel quale opera, condotto un’equilibrio idrico per saperne di più sui suoi input e output idrici e ha coinvolto la comunità nei suoi impianti selezionati.