Terna è partner del meeting di Rimini 2022

Il gestore della rete elettrica nazionale esporrà l’opera artistica “Driving Energy” presso la mostra d’arte contemporanea allestita durante il Meeting

Terna conferma così il proprio impegno a promuovere lo sviluppo culturale del Paese, manifestato anche con il lancio del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, è partner del Meeting di Rimini 2022 giunto quest’anno alla quarantatreesima edizione, intitolata “Una passione per l’uomo”.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli ospiterà una mostra d’arte contemporanea all’interno del padiglione dedicato alla Sostenibilità e all’Innovazione. In questa cornice, Terna sarà presente con “Driving Energy”, l’opera d’arte già esposta nel Padiglione Italia durante Expo 2020 Dubai.

L’installazione, realizzata con materiali sostenibili ed elementi della rete elettrica riciclati, declina in più dimensioni artistiche i pilastri – sostenibilità, innovazione e digitalizzazione – che guidano l’azione di Terna nel ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. In particolare, a Rimini sarà esposto il reticolato di linee che rappresenta artisticamente la rete elettrica e il concetto di innovazione, attraverso l’utilizzo di una luce calda e profonda e di un pigmento nero di ultima generazione per simboleggiare la resilienza della rete. Con l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, Terna ha dedicato all’innovazione circa 1,2 miliardi di euro, dei 10 miliardi di euro di investimenti complessivi per abilitare la transizione energetica, favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili e garantire un sistema elettrico sempre più sicuro, efficiente e sostenibile. Nei prossimi anni, le nuove tecnologie avranno via via un ruolo sempre più centrale, con l’obiettivo di supportare la transizione energetica e gestire la complessità del sistema elettrico e la sua resilienza.

La presenza alla mostra nell’ambito del Meeting di Rimini conferma l’impegno di Terna verso la promozione dello sviluppo culturale del Paese. La società guidata da Stefano Donnarumma ha infatti lanciato, nel mese di maggio, il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, un concorso con cui i fotografi di tutta Italia sono invitati a restituire una visione artistica della mission di Terna, quale regista e abilitatore della transizione energetica. “Cameras on Driving Energy” è il tema della prima edizione del Premio, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Le iscrizioni sono aperte sul sito web https://premiodrivingenergy.terna.it/ che include tutte le informazioni sul progetto e il regolamento del concorso.

Il Gruppo Terna è uno dei principali operatori europei e mondiali per la trasmissione dell’energia elettrica. Gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, circa 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano e 26 interconnessioni con l’estero.