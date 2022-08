Utile netto nel primo semestre del Gruppo Cassa Centrale in crescita

L’utile netto del Gruppo Cassa Centrale nei primi sei mesi dell’anno risulta essere in crescita del 45,7% – 446 milioni di euro – rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – 306 milioni. A migliorare sono anche gli indici patrimoniali con il Cet1 ratio e il Total Capital Ratio + 22,3%, così come anche gli impieghi lordi in costante crescita rispetto a fine anno del 2,84% – oltre 50 miliardi di euro.



Giorgio Fracalossi, presidente di CCB commenta “Nei primi sei mesi del 2022 il gruppo ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di servire al meglio, tramite il costante impegno delle banche affiliate, le esigenze dei nostri soci e clienti, in un contesto di estrema incertezza determinato dal conflitto ancora in atto tra Russia e Ucraina e dalla situazione dei mercati internazionali. Siamo un gruppo bancario nazionale e il nostro ruolo di servizio e di sostegno al territorio, grazie alle relazioni che da sempre le Bcc Casse Rurali Raiffeisenkassen intessono con le comunità locali, è parte integrante della nostra missione, soprattutto in momenti di difficoltà come questo”.

Sandro Bolognesi aggiunge “Dietro ai risultati della semestrale c’è il costante e prezioso lavoro di tutte le nostre persone che hanno reso il gruppo Cassa Centrale una realtà bancaria solida, efficiente, con numeri di primario standing a livello nazionale. I dati confermano la validità del nostro modello di business e la progressione nel percorso di crescita e sviluppo. Nel prossimo semestre saremo impegnati nella realizzazione delle direttrici del nuovo piano strategico: rafforzamento del nostro modello distributivo e organizzativo di banca del territorio, sviluppo della tecnologia al servizio della relazione con la clientela sia in ottica di digitalizzazione che di innovazione, investimenti nelle nostre persone e nei progetti di sostenibilità. L’obiettivo è confermare la resilienza del Gruppo e la sua capacità di reagire e adattarsi ad un contesto economico severo, mantenendo una costante vicinanza alla nostra clientela”