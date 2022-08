TIM e Lega Serie A lanciano le nuove sigle della Serie A TIM 2022/2023

In occasione della partenza della Serie A TIM 2022/2023, TIM (Amministratore Delegato Luigi Gubitosi, in foto) e Lega Serie A lanciano le nuove sigle che accompagneranno in TV dal 13 agosto le partite del massimo Campionato di calcio

italiano e i programmi televisivi ad esso dedicati.

Caratterizzate dal claim ‘Connessi da un’unica passione’, le sigle celebrano, con immagini di ieri e di oggi e i colori di tutte e venti le squadre, la passione dei tifosi e il legame che dura da 25 anni tra TIM e Lega Serie A