Advent Technologies e la società greca di gas naturale, DEPA Commercial, firmano un memorandum d’intesa per collaborare ai progetti sull’idrogeno

Advent Technologies Holdings, Inc., leader nell’innovazione nel settore delle celle a combustibile e della tecnologia dell’idrogeno, ha annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (“MoU”) con DEPA Commercial S.A., il principale importatore di gas di gasdotto e gas naturale liquefatto (“GNL”) in Grecia per entrare in una collaborazione strategica su progetti di idrogeno di interesse comune.

Il memorandum d’intesa definisce il quadro per un prossimo accordo reciprocamente vincolante. Le parti hanno preliminarmente concordato le seguenti azioni:

Collaborare alla produzione di idrogeno ecologico come combustibile con la partecipazione di altri importanti partner industriali.

Co-sviluppare un sistema di cogenerazione proprietario e altamente differenziato pronto per la produzione di massa con un’efficienza che si avvicina al 90% e con capacità operative multi-combustibile (idrogeno, gas naturale, efuels) in grado di affrontare le principali modalità operative e business case attuali, future e on-grid, off-grid.

Creare un polo di innovazione per l’industria greca dell’idrogeno e delle celle a combustibile e sviluppare sinergie per promuovere l’idrogeno e le tecnologie correlate.

Il CEO di DEPA, Dr. Konstantinos Xifaras (in foto), ha dichiarato: “La nostra cooperazione con Advent segna un’altra importante pietra miliare nel progresso delle tecnologie dell’idrogeno nel nostro paese. DEPA ha seguito da vicino e spinto attivamente per gli sviluppi nel settore dell’idrogeno, mentre Advent ha una vasta esperienza di elettrochimica e ingegneria e una scala globale di operazioni e impronta produttiva. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di esperti di Advent, contribuendo alla diversificazione del mix energetico nazionale e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, rafforzando allo stesso tempo l’economia nazionale”.

Vasilis Gregoriou, Presidente e CEO di Advent, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di unire le forze con DEPA in progetti comuni di energia rinnovabile che hanno un grande potenziale per ridefinire il futuro energetico della Grecia. DEPA è un partner di fiducia con una significativa esperienza e una forte presenza nel settore energetico del Sud Est Europa. Attendiamo con impazienza una cooperazione a lungo termine con DEPA nel tentativo di accelerare congiuntamente la transizione della Grecia verso la produzione e il trasporto di energia pulita e di rafforzare ulteriormente la nostra presenza comune sulla mappa globale dell’idrogeno”.

Informazioni su Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. è una società statunitense che sviluppa, produce e assembla sistemi completi di celle a combustibile, oltre a fornire ai clienti componenti critici per le celle a combustibile nel settore delle energie rinnovabili. Advent ha sede a Boston, Massachusetts, con uffici in California, Grecia, Danimarca, Germania e Filippine. Con oltre 150 brevetti rilasciati, in sospeso e concessi in licenza per la tecnologia delle celle a combustibile, Advent detiene l’IP per HT-PEM di prossima generazione che consente a vari combustibili di funzionare ad alte temperature e in condizioni estreme, offrendo un’opzione di carburante flessibile per i settori automobilistico, aeronautico, della difesa, petrolifero e del gas, marino e della generazione di energia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.advent.energy.