Tim: definito il nuovo accordo con DAZN sui diritti della serie A

TIM comunica di aver raggiunto un accordo con DAZN. L’intesa consente a quest’ultima di distribuire i diritti per la visione delle partite del Campionato di Serie A TIM tramite qualsiasi terza parte. Il contratto migliorerà le opzioni disponibili per i clienti TIM, che continueranno a vedere le partite attraverso TimVision, la piattaforma streaming più vantaggiosa e ricca di contenuti sul mercato, e offrirà in più la possibilità di vedere i contenuti di DAZN anche sul digitale terrestre. Inoltre, TimVision propone ai propri clienti il meglio dell’intrattenimento premium, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale grazie alle partnership con i principali player del settore (discovery+, Infinity+, Disney+ e Netflix).Grazie al nuovo assetto contrattuale si raggiunge l’obiettivo di distribuire i diritti su una pluralità di piattaforme nell’ottica di realizzare un modello economico più sostenibile e soggetto a minore volatilità. Nel Bilancio 2021 era stato iscritto un Fondo rischi contratti onerosi a fronte della marginalità complessiva negativa lungo l’intera durata contrattuale per alcuni contratti di offerta di contenuti multimedia, fra cui quello fra TIM e DAZN.La valutazione del Fondo contratti onerosi in essere al 30 giugno 2022 tiene conto del nuovo scenario. TIM ha informato l’Autorità Antitrust del raggiungimento del nuovo accordo.