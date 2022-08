Enfinity Global chiude un finanziamento a lungo termine di 242 milioni di dollari per tre centrali solari operative in Giappone

Enfinity Global Inc, una delle principali società di servizi di energia rinnovabile e sostenibilità, si è assicurata finanziamenti a lungo termine per 242 milioni di dollari (¥ 29 miliardi) per tre impianti fotovoltaici su scala industriale di recente completati in Giappone per un totale di 70 MW. Le centrali elettriche solari sono contrattualizzate per 18 anni nell’ambito del programma FIT. Nomura, istituzione finanziaria globale, ha agito come lead arranger iniziale/bookrunner unico e Aozora Bank, una delle principali banche commerciali giapponesi, ha agito come lead arranger/agente.

“Siamo impegnati a sostenere l’ambizioso piano del Giappone per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050”, ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “Siamo grati per la fiducia riposta dai nostri partner finanziari Nomura e Aozora Bank”.

“Nomura è lieta di fornire liquidità e supporto a Enfinity Global per garantire il finanziamento di questi importanti progetti solari”, ha dichiarato Vinod Mukani, Global Head del gruppo Infrastructure and Power Finance (“IPF”) di Nomura. “Nomura è lieta di sviluppare soluzioni per i suoi clienti, come quelle realizzate con team di alto livello come Enfinity Global, che stanno accelerando la transizione energetica verso un’economia a basse emissioni di carbonio”.

“Aozora è lieta di avere l’opportunità di supportare i progetti solari di Enfinity Global in Giappone”, ha dichiarato Hiroki Nakazato, Executive Officer, Head of Environment Business Group. “Aozora continuerà a concentrarsi sui finanziamenti che supportano le iniziative dei nostri clienti per sviluppare l’energia rinnovabile e la transizione energetica per un’economia senza emissioni di carbonio”.

All’inizio di quest’anno, Enfinity Global ha annunciato l’acquisizione di un portfolio solare fotovoltaico da 250 MW in Giappone con un valore aziendale di $ 1 miliardo che ha consolidato la posizione di Enfinity Global come uno dei leader del settore nel paese.