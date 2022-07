DHH, completata l’acquisizione del 69,15% di Connessi

DHH S.p.A. (nella foto l’a. d. Antonio Baldassarra) annuncia di aver completato l’acquisizione del 69,15% di Connesi SpA. L’operazione si configura come significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti EGM. Presente sul mercato dal 2004, Connesi è un Internet Service Provider B2B indipendente nel campo della connettività (tramite fibra ottica – sia di proprietà che in leasing – e rete wireless), del VOIP e del Cloud Computing, attivo principalmente in Umbria e presente anche in altre regioni italiane (es. Toscana e Marche). Connesi è focalizzata sul mercato premium delle imprese, con circa 35 dipendenti e 3.000 clienti. Nel 2021 la società ha registrato ricavi per 5,5M EUR (5,1M EUR nel 2020 e 4,3M EUR nel 2019), un EBITDA di 1,1M EUR (1,1M EUR nel 2020 e 0,9M EUR nel 2019), un utile netto di 0,1M EUR (0,3M EUR nel 2020 e 0,2M EUR nel 2019). La PFN è pari a 2,2M EUR alla fine del 2021. I ricavi ricorrenti rappresentano circa l’85% dei ricavi totali. DHH ha completato il primo step dell’operazione, l’acquisto di una quota del 69,15% del capitale sociale di Connesi da Massimo Bartolini, Inarco Ammenti, Raffaele Casali e Fabbrica Multimediale Srl, e ha firmato patti parasociali tramite i quali ha acquisito il diritto d’opzione per l’acquisto di un ulteriore 18,35% del capitale sociale entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025.