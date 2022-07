IDNTT, ampliamento della base azionaria

IDNTT SA MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, comunica l’ampliamento della base azionaria con l’ingresso di un primario investitore istituzionale operante sul mercato EGM che entra nel capitale sociale di IDNTT a seguito dell’acquisto di n. 240.000 azioni (circa il 3,21% del capitale), di cui n. 110.000 dal socio Umanware Srl (società riconducibile al Presidente e CEO Christian Traviglia, nella foto), e n. 130.000 dal socio e business developer per il mercato estero Andrea Besana. L’operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria e all’incremento del flottante per allineare la Società alle best practice, è avvenuta fuori mercato in data odierna ad un prezzo per azione di Euro 3,25, determinato sulla base dei recenti corsi borsistici. A seguito dell’operazione il flottante di IDNTT passa dal 25,97% al 29,18%. L’operazione è stata realizzata in parziale deroga all’impegno di lock-up fino al 31 dicembre 2023 opportunamente svincolato limitatamente a tale operazione in accordo con l’Euronext Growth Advisor Integrae SIM SpA. Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT, commenta: “Parallelamente al perseguimento degli obiettivi di crescita comunicati in sede di IPO, intendiamo elevare lo standing di IDNTT sul mercato dei capitali adottando delle misure volte ad allineare la Società alle best practice delle quotate anche rispetto al listino principale. Con l’operazione odierna siamo molto lieti di annunciare l’ampliamento della base azionaria e del flottante annoverando tra gli azionisti rilevanti del nostro capitale sociale uno dei principali investitori istituzionali del mercato EGM, che conferma l’apprezzamento del nostro business model e l’opportunità di crescita e valorizzazione sul mercato dei capitali da parte del Gruppo IDNTT. Alla stregua dei nostri soci principali, l’investitore sarà al nostro fianco nel prosieguo del percorso strategico di IDNTT.”