Bluegame e American Magic volano insieme in Coppa America

Bluegame, marchio appartenente al gruppo Sanlorenzo, e New York Yacht Club American Magic, challenger nella 37ma edizione della Coppa America che si terrà a Barcellona nel 2024, hanno siglato un accordo per la progettazione e realizzazione della prima “chase boat” ad idrogeno, secondo i rigidi requisiti del Protocollo della manifestazione. Per Bluegame si tratta di un risultato memorabile, conseguito dopo aver accettato una sfida estremamente complessa sotto l’aspetto progettuale e tecnico, considerando che su un’imbarcazione di soli 10 metri che deve raggiungere la velocità di 50 nodi ed una autonomia di 180 miglia, per la prima volta è previsto dal regolamento l’esclusivo utilizzo della propulsione ad idrogeno abbinata ai foil. L’idrogeno come sistema propulsivo è una novità assoluta nella nautica da diporto ed una prima per Bluegame, che segue a meno di un anno un altrettanto memorabile accordo della capogruppo Sanlorenzo, siglato con Siemens Energy, per la realizzazione del primo Superyacht di 50 metri con generazione elettrica tramite idrogeno e Fuel Cell, che sarà varato nel 2024. Questo duplice straordinario traguardo conferma indiscutibilmente la leadership di Sanlorenzo nell’innovazione tecnologica e sostenibile. Per garantire il successo del progetto, Bluegame ha puntato su una squadra di eccezionale competenza, i cui membri sono stati tutti coinvolti nella progettazione nelle ultime edizioni di Coppa America, conseguendo il massimo know-how possibile nelle aree delle strutture e del composito, nel design dei foil e nella gestione del software che controlla l’assetto di queste sofisticatissime imbarcazioni volanti. A rendere particolarmente gratificante l’accordo raggiunto è esser stati scelti dal più blasonato ed esclusivo Yacht Club al mondo, che ha fatto la storia della Coppa America, vincendo la prima edizione nel 1851 e detenendo il primato per 132 anni, la più lunga serie vincente nella storia dello sport. Bluegame sente tutta la responsabilità di essere al fianco di American Magic per riportare la coppa in America. È stato Luca Santella, a capo della strategia di prodotto di Bluegame, ad avere l’intuizione di questo sogno, ora realizzato. Così Luca Santella ha commentato l’accordo con American Magic: «A fatica riesco a contenere l’emozione che nasce dal riconoscimento del valore progettuale di Bluegame, dalla conferma dell’inossidabile DNA anticonvenzionale del brand e dal fascino esercitato da questa leggendaria competizione su un ex velista professionista quale sono stato.» Tyson Lamond, Chief Operation Officer di American Magic, ha aggiunto: «Bluegame è il partner perfetto per questo progetto, siamo entusiasti di essere all’avanguardia dell’innovazione. Siamo fiduciosi che le imbarcazioni con propulsione ad idrogeno e la produzione di tecnologie più rispettose dell’ambiente diventeranno una soluzione sostenibile per l’intero settore nautico.»