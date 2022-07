Testato il lavaggio del sangue contro l’Alzheimer

Sono stati testati una serie di trattamenti di scambio di sangue intero per sostituire parzialmente il sangue di topi che esibiscono le proteine precursori dell’amiloide, che causano il morbo di Alzheimer, con sangue completo di topi sani con lo stesso background genetico. A realizzarlo è stato un gruppo di ricerca guidato dall’autore senior Claudio Soto, PhD, professore presso il Dipartimento di Neurologia con la McGovern Medical School dell’UTHealth Houston, in collaborazione con il primo autore Akihiko Urayama, PhD, professore associato del dipartimento. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry. “Questo articolo fornisce una prova di concetto per l’utilizzo di tecnologie comunemente utilizzate nella pratica medica, come la plasmaferesi o la dialisi del sangue, per ‘pulire’ il sangue dei pazienti di Alzheimer, riducendo l’accumulo di sostanze tossiche nel cervello”, ha affermato Soto, direttore del George and Cynthia Mitchell Center for Alzheimer’s Disease and Related Brain Disorders e della Huffington Foundation Distinguished Chair in Neurology presso la McGovern Medical School. “Questo approccio ha il vantaggio che la malattia può essere curata nella circolazione invece che nel cervello.” Precedenti studi di Soto e di altri ricercatori dell’UTHealth Houston hanno dimostrato che il ripiegamento errato, l’aggregazione e l’accumulo di proteine beta amiloidi nel cervello svolgono un ruolo centrale nell’Alzheimer. Pertanto, prevenire e rimuovere gli aggregati proteici mal ripiegati è considerato un trattamento promettente per la malattia. “I vasi sanguigni nel cervello sono classicamente considerati la barriera più impermeabile nel corpo”, ha detto Urayama. “Siamo stati consapevoli che la barriera è allo stesso tempo un’interfaccia molto specializzata tra il cervello e la circolazione sistemica.” Indipendentemente dai meccanismi d’azione associati al trattamento del sangue scambiato, lo studio ha mostrato che un obiettivo per la terapia del morbo di Alzheimer può trovarsi in periferia.