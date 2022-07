Fondazione Leonardo, Gianbattista Vittorioso è il nuovo direttore generale

Gianbattista Vittorioso (nella foto) è stato nominato il nuovo direttore della Fondazione Leonardo. Ricordiamo che la Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine nasce a novembre 2018 su iniziativa di Leonardo Spa per promuovere la cultura e la formazione industriale per lo sviluppo dei territori, la rilevanza delle tecnologie duali al servizio della società civile e il patrimonio museale e archivistico di 70 anni di attività industriale. I tre obiettivi principali: coniugare il passato ricco di successi industriali con un futuro sempre più tecnologico; unire la conoscenza scientifica e la ricerca con la cultura e le arti, per un umanesimo tecnologico; favorire un confronto costruttivo sugli impatti connessi alla trasformazione digitale. Si è scelto il professionista migliore per riuscire a realizzare i tre obiettivi principali voluti dalla Fondazione. Vittorioso fa parte della storia di Leonardo e di Telespazio. Il professionista darà alla Fondazione quella marcia in più che permetterà il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.