Matica Fintec partecipa alla “Mid&Small Virtual 2022” il prossimo 28 giugno

Matica Fintec S.p.A. (nella foto Sandro Camilleri, Amministratore Delegato), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica che il giorno 28 giugno 2022 parteciperà alla “Mid&Small Virtual 2022”, la Conference dedicata all’incontro tra aziende quotate in Borsa Italiana ed investitori istituzionali italiani ed internazionali. L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari, si pone l’obiettivo di presentare le eccellenze dell’imprenditoria italiana ad una vasta platea di investitori italiani ed esteri, attraverso meeting one-to-one o in piccoli gruppi. Il 28 giugno 2022 saranno collegati in video conferenza l’Amministratore Delegato di Matica Fintec, Sandro Camilleri, ed il team di Investor Relations Advisor di CDR Communication. In tale occasione, il Management aziendale presenterà i risultati al 31 dicembre 2021, che rappresenta il miglior bilancio della storia aziendale di Matica Fintec, e parlerà della recente acquisizione di due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation, basate negli Stati Uniti. L’operazione è strategica in quanto completa la catena del valore di Matica Fintec grazie all’integrazione di soluzioni software per Digital ID e Banking e apre nuove opportunità di sviluppo negli USA.