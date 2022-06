First4Progress investe in Generalfinance

First4Progress S.p.A. (“F4P”), veicolo di investimento innovativo promosso da First Capital S.p.A. e Capital For Progress Advisory, comunica di aver dato esecuzione all’accordo di investimento (l’”Accordo”) sottoscritto con Generalfinance S.p.A. (“GF”), nell’ambito del quale è stato effettuato un investimento di Euro 12,5 milioni in sede di IPO di quest’ultima sul mercato Euronext Milan, segmento STAR. GF è un operatore leader in Italia nell’attività di factoring, prevalentemente pro-solvendo, con un posizionamento distintivo ed una consolidata esperienza nel settore delle imprese distressed. Grazie ad un modello di business integrato e ad una piattaforma tecnologica proprietaria che consente l’applicazione di un sistema di scoring per valutare le richieste di finanziamento della clientela, GF presidia tutte le fasi operative e le attività strategiche. GF ha chiuso l’esercizio 2021 con un giro d’affari di oltre Euro 1,4 miliardi, un margine di intermediazione di Euro 24 milioni e un utile di Euro 9,5 milioni. GF sarà quotata su Euronext STAR a partire dal 29 giugno 2022, con una capitalizzazione iniziale, sulla base del prezzo di IPO, pari a Euro 91 milioni. In data 8 giugno 2022 F4P e GF avevano sottoscritto l’Accordo di Investimento, in virtù del quale F4P si era impegnata ad aderire all’IPO di GF ad alcune condizioni. Ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile “First4Progress CV 2021-2026” (ISIN IT0005453029), l’investimento in GF si configurava come una Operazione Rilevante, da sottoporsi, pertanto, all’approvazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti di F4P. Quest’ultima, riunitasi in data 14 giugno 2022, ha approvato l’Operazione Rilevante, da perfezionarsi mediante conversione in azioni F4P e/o Rimborso in Natura con azioni GF valorizzate al prezzo di IPO. Sulla base delle risultanze dell’Assemblea e delle successive richieste degli Obbligazionisti, F4P ha aderito all’IPO di GF con un ordine complessivo di Euro 12,50 milioni, di cui Euro 4,68 milioni riferibili ad azioni GF che saranno mantenute in portafoglio dalla stessa F4P (corrispondenti ad una partecipazione del 5,1% del capitale di GF) ed Euro 7,82 milioni per conto degli Obbligazionisti che hanno richiesto il Rimborso in Natura con azioni GF. A seguito del perfezionamento dell’Operazione Rilevante, rimarranno in essere n. 143 Obbligazioni F4P, per un valore nominale di Euro 1,43 milioni. Per F4P, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo Studio Gattai, Minoli, Partners