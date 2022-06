Intesa Sanpaolo: Co-Lead Arranger e Joint Bookrunner per un finanziamento fino a 6,63 mld di dollari per il nuovo Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per un finanziamento in pool con debito senior per un importo massimo di 6,63 miliardi di dollari insieme a un gruppo di altre sei Co-ordinating Lead Arrangers per sviluppare e implementare la Fase A del nuovo Terminal 1 dell’Aeroporto internazionale John F. Kennedy (“JFK”) di New York.

Considerato il più cospicuo investimento singolo in un’infrastruttura aeroportuale negli Stati Uniti, il progetto intende realizzare al JFK un terminal all’avanguardia in grado di gestire gli oltre 10 milioni di passeggeri annui attesi da qui al 2030. Il progetto avrà un costo totale stimato di circa 9,5 miliardi di dollari e verrà ripartito in tre fasi.

Il “New Terminal One” – il cui completamento è previsto per il 2026 – sarà il terminal più grande del JFK (circa 223.000 metri quadrati) e si estenderà sulla superficie degli attuali Terminal 1, 2 e 3. Durante la Fase A verranno realizzati 14 wide body gate, mentre altri 9 verranno aggiunti nelle fasi successive per un totale di 23 gate entro il 2030.

Il progetto è finanziato da un consorzio per lo sviluppo composto da Ferrovial, Carlyle, JLC e Ullico.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta uno dei traguardi più significativi di Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti negli ultimi anni. Siamo entusiasti di sostenere città come New York, dove le amministrazioni sono impegnate nel tanto necessario ammodernamento delle infrastrutture pubbliche. Negli ultimi anni la nostra esperienza nel campo del Project Financing in America è cresciuta notevolmente, sia in termini di importo che di portata, e siamo pronti a cogliere nuove opportunità in futuro. Questo finanziamento dimostra il nostro impegno a incrementare gli investimenti negli USA attraverso la nostra presenza in loco, che fungerà da importante catalizzatore della crescita per Intesa Sanpaolo nei prossimi anni”.