Cresce il mercato del lusso

Dopo che il 2021 ha sancito il deciso recupero post-Covid, il 2022, nonostante l’impatto della guerra tra Russia e Ucraina e quello dei rigidi lockdown cinesi, il mercato dei beni personali di lusso si è aperto con un primo trimestre molto positivo: +17-19% rispetto allo stesso periodo del 2021, che ancora risentiva della pandemia. E’ quanto risulta dagli aggiornamenti del ‘Monitor Alta Gamma Bain sui mecati dei beni personali di lusso’ realizzato da Bain & Company in collaborazione con Alta Gamma e dell’Altagamma Consensus 2022, elaborato dalla Fondazione col contributo di analisti e partner internazionali del settore.“In un quadro caratterizzato da forti incertezze macro-economiche – spiega il Presidente di Altagamma, Matteo Lunelli – l’Altagamma Consensus stima che le imprese del comparto avranno una crescita dell’EBITDA in media del 9%, confermando il rapido percorso di ripresa iniziato nel 2021. A fronte di una Cina che rallenta per i lockdown determinati dalle politiche ‘zero-Covid’, la crescita dei consumi sarà trainata dalla forte domanda del consumatore americano e da un’accelerazione della ripresa in Europa, nonostante la guerra in Ucraina. Diventa sempre più rilevante il presidio degli spazi digitali, inclusi metaverso e gaming,e il posizionamento dei brand sui valori della sostenibilità: un impegno che le imprese socie hanno quest’anno voluto confermare, nel trentesimo anniversario della Fondazione, con l’adesione alla prima Carta dei Valori Altagamma”.