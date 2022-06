Tamburi Investment Partners, sottoscrizione di accordi definitivi del 43% di Be Shaping the Future

Tamburi Investment Partners S.p.A. (nella foto, il presidente Giovanni Tamburi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana – facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alle intese finalizzate all’acquisto da parte di Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. (“Engineering”) del 43,209% (45,630% fully diluted delle azioni proprie) di Be Shaping the Future S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (“Be”, la “Società” o il “Gruppo Be”), di proprietà di una compagine di azionisti che annovera TIP, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin S.r.l., Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting S.r.l. (congiuntamente, i “Venditori”) – comunica che nella serata di ieri Engineering, unitamente alle società direttamente e indirettamente controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity (Europe) LLP (“Bain Capital”) o le sue affiliate e ai fondi NB Renaissance Partners (“NB Renaissance”) e i Venditori hanno sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti relativi, inter alia, all’acquisto da parte di Engineering per il tramite di un veicolo interamente posseduto (l’“Acquirente”) di n. 58.287.622 azioni ordinarie di Be (rappresentative del 43,209% del capitale sociale ovvero del 45,630% del capitale sociale fully diluted delle azioni proprie, le “Azioni dei Venditori”), al prezzo unitario – tenendo conto del dividendo approvato dall’assemblea in misura pari a 0,03 euro per azione e già distribuito – di 3,45 euro per azione (il “Prezzo per Azione”). In caso di perfezionamento della compravendita delle Azioni dei Venditori (la “Compravendita”) sorgerà in capo a Engineering e all’Acquirente l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“OPA Obbligatoria”) sulle residue azioni ordinarie di Be ai sensi degli Articoli 102 e 106 del D. Lgs n. 58/1998 (“TUF”) per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione, finalizzata a realizzare il de-listing di Be.