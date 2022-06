Il Consorzio Chianti è pronto a volare nell’Europa dell’est

Dopo il recente ‘Chianti lovers Asian Tour 2022’, il Consorzio è ora pronto a volare nell’Europa dell’est per altri due seminari istituzionali dedicati alla denominazione. La prima tappa è in programma il 21 giugno a Tallinn, in Estonia, e la seconda il 23 giugno a Varsavia, in Polonia.

Le Masterclass, dal titolo “Chianti DOCG a modern portrait of the most famous italian red wine appellation through a deep overview of its products”, riprendono il tradizionale format di assaggio proposto dal Consorzio Vino Chianti per la promozione della denominazione nei nuovi paesi visitati. Si tratta di due degustazioni istituzionali dedicati al Chianti docg e rivolti a stampa e professionisti di settore. In entrambe le occasioni, il seminario sarà condotto da Luca Alves, Wine Ambassador del Consorzio, in tandem con Kristjan Markii, presidente dell’Associazione Sommelier Estone e col giornalista polacco Mariusz Kapczynski. Gli eventi saranno dedicati all’esplorazione di tutte le tipologie e sottozone della denominazione, attraverso diverse annate. I partecipanti potranno così scoprire le sfumature del Chianti docg nelle sue diverse versioni (Annata, Superiore, Riserva) e del Vin Santo del Chianti doc.

“Con questo nuovo tour di seminari istituzionali continua l’impegno del Consorzio Vino Chianti per la promozione della denominazione sui mercati internazionali – commenta il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi (nella foto)-. In questo delicato periodo segnato dalla ripresa post Covid, ma anche dalle difficoltà legate alla guerra in Ucraina, puntiamo a consolidare e rilanciare i rapporti commerciali con i nostri mercati strategici, ma anche ad allargare la nostra presenza in nuovi territori. Siamo certi che anche in Estonia e in Polonia l’interesse nei confronti del Vino Chianti sarà all’altezza delle aspettative delle aziende”.