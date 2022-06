Secondo uno studio, le piastrine obesi rendono il cancro più aggressivo

Le piastrine dei pazienti obesi con tumore del colon possono rendere il cancro più aggressivo. E’ così che uno studio dell’Università di Bari, sostenuto dalla Fondazione Airc, ha finalmente spiegato perche due tumori con caratteristiche genetiche e istologiche identiche possono crescere a velocità diverse in base al peso del paziente.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Communications Biology. Il microambiente tumorale, cioè le cellule che sono intorno al tumore, è caratterizzato dalla presenza di differenti tipi di cellule come quelle del sistema immunitario e di piastrine in grado di influenzare profondamente il metabolismo delle cellule tumorali. Recenti studi hanno dimostrato che le piastrine sono coinvolte non solo nei classici meccanismi di coagulazione del sangue, per cui sono più note, ma sono anche in grado di influenzare la crescita tumorale e la formazione di metastasi. “Il nostro gruppo di ricerca ha studiato i meccanismi che spiegano come le piastrine siano in grado di promuovere la crescita del tumore”, spiega Antonio Moschetta, lo scienziato che ha coordinato lo studio. “Abbiamo appena dimostrato che le piastrine isolate da pazienti con obesità addominale – continua – sono in grado da sole di promuovere la crescita del tumore del colon. Inoltre, abbiamo sequenziato tutti i microRNA (miRNoma) delle piastrine di soggetti sani ed obesi e abbiamo così identificato uno specifico profilo di espressione dei miRNA coinvolti in numerosi processi biologici e nello sviluppo di diverse condizioni cliniche come le neoplasie. In particolare, il principale miRNA espresso nei soggetti obesi studiati è il miR-19a, un miRNA protumorale che le stesse piastrine trasferiscono al cancro, conferendo maggiore aggressività alle cellule tumorali”.

Dice Marica Cariello, prima autrice della pubblicazione: “I risultati di questo studio, sostenuto da Fondazione AIRC, indicano pertanto che le piastrine degli obesi presentano uno specifico miRNoma in grado di rendere più aggressivo e maggiormente resistente alle terapie il cancro del colon”. Grazie a questi risultati sarà forse possibile sviluppare approcci terapeutici mirati alla modulazione del miRNoma piastrinico per il trattamento del tumore del colon, una malattia in cui la sopravvivenza è significativamente ridotta nei pazienti con obesità addominale.