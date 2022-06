Assolombarda, nasce “Beyond Barriers – Oltre le barriere”

Non solo car sharing. Inserire la sostenibilità al centro della mobilità significa oggi cogliere l’occasione per superare problemi nuovi e problemi di sempre grazie al ruolo che l’innovazione e il digitale possono giocare.

Da qui nasce ‘Beyond Barriers – Oltre le barriere’, il fil rouge della 7a edizione di MCE 4X4, l’evento e la Call per Startup organizzati da Assolombarda (nella foto, l’a. d. Alessandro Spada) e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dedicati alle sfide della nuova mobilità, in particolare quella urbana, una sfida che riguarda persone e merci. Dal 6 giugno al 3 luglio la Call per Startup selezionerà le 16 realtà innovative che parteciperanno all’evento del 6 ottobre prossimo: una giornata dedicata alla Conference, ai Business Speed Date e Tandem Meeting tra imprese, al networking e alla contaminazione tra pionieri delle nuove soluzioni e i protagonisti del sistema economico e produttivo lombardo: le sue aziende e i suoi dirigenti. Un evento il cui impatto si misura prima di tutto nel rafforzamento dell’ecosistema e della cultura dell’innovazione che coinvolge tutto il tessuto imprenditoriale.