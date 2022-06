Kalera, emesso un nuovo capitale sociale

Si fa riferimento alla notizia diffusa in borsa da Kalera S.A. (nella foto, l’a. d. Jim Leighton) (Euronext Growth di Oslo: KAL) il 31 maggio 2022 in merito alla fusione tra la Società e Kalera AS (la “Fusione“) e alle azioni di corrispettivo della fusione emesse dalla Società in relazione alla Fusione.

Come riportato nel suddetto annuncio, la Società ha emesso un totale di 105.719.452 nuove azioni per fornire il corrispettivo della fusione agli azionisti di Kalera AS. Il numero finale di azioni del corrispettivo della fusione, dopo l’arrotondamento, è di 105.719.212. Di conseguenza, un totale di 240 azioni della Società non sono state assegnate agli azionisti e sono state annullate. Gli azionisti della Società hanno ricevuto le rispettive azioni del corrispettivo della fusione attraverso il Norwegian Central Securities Depository (VPS) il 31 maggio 2022.

Il nuovo capitale sociale della Società a seguito dell’annullamento delle azioni è di 1.057.192,12 EUR suddiviso in 105.719.212 azioni, ciascuna con un valore nominale di 0,01 EUR.