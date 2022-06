Antares Vision, modalità e rapporto dei Warrant

Antares Vision S.p.A. (nella foto, Emidio Zorzella Presidente e Co-CEO ) rende noto che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dei “Warrant Antares Vision S.p.A.” (rispettivamente, il “Regolamento Warrant” 1 e i “Warrant”), il Prezzo Medio Mensile per il mese di maggio 2022 è pari a Euro 9,3911 (fonte FactSet, Prezzo Medio Mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. dei giorni di borsa aperti nel mese di maggio). Pertanto, essendo il Prezzo Medio Mensile per il mese di maggio 2022, pari a Euro 9,3911, inferiore al Prezzo Strike, pari a Euro 9,50, non è data per il mese di giugno 2022 la possibilità di esercizio dei warrant. Antares Vision informa inoltre che durante il mese di maggio non è stato possibile esercitare la conversione. Pertanto, il capitale sociale di Antares Vision (pari ad Euro 169.452,91, suddiviso in n. 69.119.526 azioni ordinarie, n. 250.000 Special Shares e n. 1.189.590 Performance Share, tutte prive di indicazione del valore nominale) è rimasto invariato, così come il numero di Warrant ancora in circolazione (pari a n. 2.490.400).