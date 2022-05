Fernet Branca riporta in Italia per la seconda volta i “Barback Games”

Dopo il successo della prima edizione nel 2019, Fernet- Branca riporta sul palco del Bar Show di Roma i “Barback Games”, l’edizione italiana degli epici giochi nati per celebrare chi lavora duramente ogni sera dietro le quinte del bar per realizzare cocktail impeccabili: il “barback”.

I “barbacks”, conosciuti anche come runner, ricoprono un ruolo fondamentale all’interno dei locali notturni: loro è il compito di supportare i barman affinché riescano al meglio nel loro ruolo, occupandosi di compiti meno visibili ma fondamentali, come gestire il rifornimento di ghiaccio e alcolici e tenere sempre in ordine la postazione bar.

L’evento si annuncia di grande appeal per gli addetti ai lavori ma ha tutte le caratteristiche per attirare un pubblico più vasto di appassionati, l’appuntamento è per il 30 e 31 maggio all’interno del Roma Bar Show al Palazzo dei Congressi, dove Branca sarà anche presente con un suo stand e un programma di guest bartending.

Lo show sarà animato da una serie di sfide: i nostri eroi saranno chiamati a mostrare forza fisica, resistenza ma anche competenza, velocità e versatilità, passando dal trasferimento, da un angolo dell’area di gioco all’altro, di cartoni di bibite, di blocchi di ghiaccio e di fusti di alluminio a sfide di servizi al tavolo “alternativi” come quello della sfida finale che prevede un travestimento originale a forma di bottiglia di Fernet-Branca gonfiabile gigante.

L’obiettivo del gioco è dimostrare la centralità di questa figura per il funzionamento del locale ed il successo della serata, e per questo i concorrenti saranno chiamati a fare sfoggio di tutte le abilità che garantiscono serate di divertimento e ottimi cocktail.

I Barback si batteranno per conquistare il titolo di “Night Hero” d’Italia 2022.