A novembre torna Ecomondo

Ecomondo, la fiera della Green and Circular Economy e sviluppo sostenibile, in calendario a Rimini dall’8 all’11 novembre, “rinnova il suo impegno sulle sfide ambientali da perseguire insieme alle persone, alle associazioni e ai consorzi che fin dall’inizio hanno collaborato al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi comuni”. Lo spiega una nota di Ieg, ricordando il palinsesto di convegni, dibattiti, spazi di confronto che, “durante tutto l’anno, raccontano e anticipano evidenze e nuovi trend, nazionali e internazionali, legati all’economia circolare nelle diverse filiere”. Commenta, Lorenzo Cagnoni, nella foto, presidente di Italian Exhibition Group: “Lavoriamo perché le grandi questioni del clima, a cui tutte le altre strategie debbono essere ricondotte, diventino una consapevolezza vissuta quotidianamente da un’opinione pubblica sempre più sensibile e sempre più attenta. Come organizzazione fieristica abbiamo questo compito”. Il percorso, iniziato nel 1997 con Ricicla, ricorda Ieg, “ha portato la manifestazione a essere l’evento di riferimento internazionale, culturale, scientifico e tecnico: vero e proprio community catalyst per una costante interconnessione e comunicazione tra i protagonisti della transizione ecologica ed energetica spingendo verso la specializzazione nei settori ad ampio potenziale con una forte traiettoria verso l’internazionalità”.