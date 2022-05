Fitch alza il rating di Assicuratrice Milanese a “BBB”

Fitch ha alzato il rating dell’Insurer Financial Strength (IFS) di Assicuratrice Milanese S.p.A. a “BBB” da “BBB-” e conseguentemente anche il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) è salito a “BBB-” da “BB+”, annunciando prospettive di stabilità per l’esercizio 2022. Nel corso dell’esercizio 2021, Fitch aveva già per ben due volte migliorato l’outlook della Società, portandolo a neutral ed infine a positive nel novembre 2021, rilasciando un rating di livello investment grade con giudizi estremamente lusinghieri e confermando la resilienza e la solidità patrimoniale della Compagnia. L’attuale upgrade riflette il consolidamento di una forte capitalizzazione , mantenendo un’ altrettanto forte performance operativa e una bassa concentrazione dei rischi. La valutazione di Fitch sulla capitalizzazione della Società si esprime nel punteggio “Prism Factor-Based Model (Prism FBM) giudicato “Extremely Strong” alla fine del 2021 e invariato rispetto alla fine del 2020. L’indice di Solvibilità Solvency II Ratio di Assicuratrice Milanese, calcolato secondo la formula standard pari al 232% al 31 dicembre 2021, rappresenta un elemento di stabilità per la Compagnia e un indice di garanzia per gli assicurati. Assicuratrice Milanese non registra debiti, qualità che Fitch considera naturalmente positiva per il credito. Al 31/12/2021 la Compagnia ha registrato 55 milioni di euro di patrimonio netto e 75 milioni di euro di premi lordi contabilizzati. Assicuratrice Milanese, ha conseguito un eccellente Combined Ratio medio considerato su cinque anni pari al 69% che ha consentito di conseguire una redditività media del capitale investito (ROE) del 15%. Fitch considera basso il rischio sugli investimenti per la Compagnia, che esprime un portafoglio altamente liquido il cui 62% è investito in contanti o depositi a termine. La politica riassicurativa della Compagnia viene giudicata da Fitch adeguata al proprio rating, il rapporto tra riassicurazione e premi lordi contabilizzati è stato nel 2021 pari al 53%.L’agenzia di rating prevede che la Compagnia nel 2022 mantenga i suoi attuali livelli di capitalizzazione e performance finanziaria.