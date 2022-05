Bertoncello ha comprato Reggiana Gourmet

Bertoncello (nella foto, il presidente e a. d. Fabian Bertoncello) ha acquisito il 100% di Reggiana Gourmet creando un nuovo polo volto a rafforzare il posizionamento delle due aziende in Italia nel settore degli gnocchi e della pasta fresca, grazie al completamento reciproco di gamma che permetterà di rispondere alle esigenze delle catene della Gdo italiane ed estere. Reggiana Gourmet, con sede a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) produce pasta fresca ripiena (ravioli, tortelli, tortellini e cappelletti). Nel 2021 Reggiana, che impiega 35 dipendenti, ha realizzato un fatturato di oltre 8 milioni di euro servendo direttamente o tramite grossisti importanti catene della Gdo e player industriali. I soci venditori reinvestiranno in Bertoncello e Giovanni Ronconi continuerà a gestire Reggiana Gourmet in qualità di presidente e ad. L’operazione, che segue l’acquisizione di Carlo Crivellin (attiva nella produzione di gnocchi e pasta fresca, tradizionali e gluten free) da parte di Bertoncello di marzo 2021, permetterà di creare un gruppo unico in Italia nel segmento della pasta fresca, attivo sia nei prodotti a marchio che nel private label. Le aziende del gruppo potranno così beneficare di importanti sinergie commerciali e produttive per rafforzare il proprio posizionamento in Italia e sviluppare ulteriormente i mercati esteri. Grazie a questa partnership, Reggiana avvierà a breve un nuovo stabilimento di oltre 6.000 mq ubicato a Parma, dove saranno concentrate le attività produttive aziendali. Con l’acquisizione di Reggiana, Bertoncello raggiunge un fatturato consolidato di oltre 35 milioni e continua il percorso di crescita e di internazionalizzazione avviato con l’ingresso di Alcedo a luglio 2020.