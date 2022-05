Ryanair ha perso 3,7 euro per passeggero, in Italia un quarto dei ricavi

Ryanair ha chiuso il suo anno finanziario perdendo circa 3,7 euro per ogni passeggero trasportato, un decimo del rosso registrato nei dodici mesi precedenti e si prepara a tornare in attivo già nel 2022 dopo un triennio in negativo a causa del Covid. È questo uno dei risultati più significativi che emerge dalla lettura del bilancio della principale low cost d’Europa e una delle compagnie con il maggior numero di voli giornalieri nel mondo. Il documento, tra le altre cose, sottolinea il peso specifico sempre maggiore dell’Italia: un quarto dei ricavi dell’intero gruppo è stato generato proprio nel nostro Paese.

Il bilancio

Nell’anno finanziario 2022 (che è iniziato ad aprile 2021 ed è terminato lo scorso marzo) Ryanair ha registrato una perdita netta di 354,7 milioni di euro contro gli 1,01 miliardi di euro dei dodici mesi precedenti. Il fatturato è passato da 1,64 miliardi a 4,8 miliardi, grazie anche al balzo dei passeggeri — in conseguenza dell’allentamento delle restrizioni — da 27,5 a 97,1 milioni. Per i successici dodici mesi Ryanair prevede di imbarcare 165 milioni di persone, superando così i 149 milioni del periodo pre-Covid.

L’impatto delle crisi

Gli incrementi mostrano come l’aumento dei viaggiatori (+253%) sia stato maggiore di quello dei ricavi (+193%) rispetto al 2021. E infatti la tariffa base media è stata di 27,32 euro — secondo i calcoli del Corriere —, al netto dei ricavi extra, in calo del 27% fa notare la compagnia nella nota finanziaria «a causa del Covid, della variante Omicron e dell’invasione dell’Ucraina». Condizioni che persistono anche in questa parte dell’anno e per questo la low cost si aspetta tariffe — nel trimestre aprile-giugno 2022 — ancora inferiori a quelle dello stesso periodo del 2019, mentre dovrebbero salire di poco sopra a tre anni fa durante l’estate (luglio-settembre).

Il peso degli extra

Aumenta il peso dei ricavi extra (imbarco prioritario, bagaglio in stiva, scelta del posto, ecc): negli ultimi dodici mesi contabili sono saliti a 22,13 euro per viaggiatore, il 45% dell’introito medio da ogni passeggero che è stato — considerando anche i 27,32 euro di tariffa base — di 49,44 euro. Il gruppo low cost sottolinea che i maggiori ricavi arrivano dalla società «madre», Ryanair Dac (con sede in Irlanda). Ma balzano i ricavi di Malta Air, la sussidiaria maltese che di fatto gestisce tutti i voli (nazionali e internazionali) dall’Italia. Mentre nel complesso Buzz (con sede in Polonia) e Lauda Europe (con sede a Malta) sono le compagini minori.

I principali mercati

I documenti depositati sottolineano l’importanza del nostro Paese. Nell’anno finanziario terminato il 31 marzo 2022 Ryanair ha venduto biglietti e servizi in Italia per 1,19 miliardi di euro, cioè un quarto dei ricavi complessivi, avendo trasportato il 23% dei passeggeri nel mercato italiano. Al secondo posto, distanziata, la Spagna con 874 milioni di euro — un tempo erano quasi alla pari —, poi Regno Unito (564 milioni) e Irlanda (230 milioni), aree nelle quali Ryanair ha dovuto fare i conti anche con le restrizioni.

La flotta

Il gruppo comunica poi di aver coperto l’80% degli acquisti di cherosene richiesto quest’anno, ma avverte che «il 20% non coperto comporterà aumenti dei costi non previsti». Scende anche l’indebitamente ridotto a 1,45 miliardi dai 2,3 miliardi precedenti. Nei prossimi mesi Ryanair vuole portare a 70 i Boeing 737 Max 8200 (da 197 sedili) per aumentare l’offerta estiva del 15% rispetto all’estate 2019, quindi ben al di sopra dei valori pre-Covid. Per il periodo aprile 2022-marzo 2023 la low cost non ha pubblicato numeri, ma la società d’analisi Raymond James si aspetta 1,43 miliardi di euro di profitti, cioè 8,7 euro a viaggiatore.

I numeri di Emirates

Il Covid impatta anche sui conti del gruppo Emirates che ha chiuso i dodici mesi finanziari con un rosso di 3,9 miliardi di dirham (1,02 miliardi di euro), anche se in netto miglioramento rispetto all’anno prima (-7,9 miliardi di euro), mentre Dnata — la divisione di servizi di terra — torna a fare profitti (28,7 milioni di euro contro -476 milioni del 2020-21). I ricavi di Emirates sono saliti a 15,46 miliardi di euro «grazie alla presenza globale della compagnia e al ripristino di un maggior numero di voli passeggeri», spiega il vettore in una nota. I dodici mesi contabili si sono chiusi con una perdita per Emirates di 52,25 euro a passeggero trasportato, sensibilmente diminuiti anche perché i viaggiatori sono triplicati passando da 6,55 milioni a 19,56 milioni.

Leonard Berberi, corriere.it