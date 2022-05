Fs Italiane, al via la nuova campagna “Un tempo nuovo”

“Un tempo nuovo” è la nuova campagna istituzionale che accompagna il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris.

Il payoff sottolinea l’importanza del momento storico che stiamo vivendo, in un mondo che ha bisogno di reagire e tenere insieme percorsi ed esigenze diverse, per guardare con fiducia alle opportunità che il futuro ci riserva.

Con un ambizioso Piano Industriale, che raccoglie le sfide di un mondo che è radicalmente cambiato ed è alla ricerca di nuovi modelli produttivi, economici e sociali, più sostenibili, il Gruppo FS punterà su infrastrutture sempre più resilienti e integrate, mobilità sostenibile, logistica integrata, innovazione, digitalizzazione e valorizzazione delle persone, facendosi fa portavoce e promotore di una nuova visione della vita, una conquista della leggerezza che può avvenire soltanto con strumenti solidi.

Leggerezza che non è superficialità, ma qualità e valore. La capacità di immaginare diversamente noi stessi e le relazioni con le altre persone, l’abilità di osservare ciò che ci accade da nuove angolazioni.

“Un tempo nuovo”, il film

Le immagini del film istituzionale scorrono sulle note di “Sunset on M.” Di Dardust, l’artista italiano che ha saputo fondere tradizione e innovazione musicale in progetti che hanno riscosso grandi successi in tutto il mondo.

La regia è di Paolo Genovese, che ha accettato la sfida di raccontare il “tempo nuovo”, parlando dell’Italia e degli italiani alla ricerca delle esperienze più positive e innovative di questi anni e di quelli che ci aspettano. La casa di produzione è Cattleya, l’agenzia è Hdrà ADV.

La campagna è pianificata sulle maggiori emittenti tv nazionali, sulle testate online e sui canali social. Nella campagna stampa e nelle affissioni, la campagna è focalizzata sulle persone, che restano sempre al centro dell’attenzione.

I colori e le sfumature di ogni soggetto creano un vero e proprio format fotografico, che contribuisce nella narrazione della nuova fase del Gruppo FS.

Alle maxi-affissioni nelle principali città italiane, si aggiungono installazioni digitali con le immagini più belle del film.

“Un tempo nuovo”, la campagna social

Il Piano Industriale sarà raccontato anche attraverso i social: su Instagram e poi su Tik Tok sarà lanciato un filtro brandizzato Gruppo FS che inviterà a raccontare e condividere attivamente il proprio tempo nuovo, sulle abitudini green, sul viaggio, sulla propria visione del futuro e della sostenibilità.

Una vera e propria call to action rivolta a tutto il popolo del mondo digitale, per condividere la propria visione di tempo nuovo legato ai valori e ai temi strategici del Gruppo. I contenuti più originali e creativi saranno ricondivisi sulle properties FS attraverso un’attività di engagement con l’obiettivo di avvicinare sempre più le persone a una grande realtà come Ferrovie, un pilastro del tessuto storico, sociale ed economico del nostro Paese.

