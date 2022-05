Il Gruppo Maire Tecnimont si aggiudica un contratto EPC per un impianto di idrogeno verde in India

Maire Tecnimont S.p.A., nella foto l’a. d. Alessandro Bernini, annuncia che la sua controllata indiana Tecnimont Private Limited (TCMPL), in collaborazione con NextChem, si è aggiudicata un contratto EPC da Gas Authority of India Limited (GAIL) per un impianto di 4,3 tonnellate al giorno di idrogeno verde attraverso un’unità di elettrolisi da 10 megawatt PEM(1) , a Vijaipur (Madhya Pradesh), nell’India centrale.

Il valore totale del contratto è confidenziale e in linea con progetti di questa tipologia. Lo scopo del progetto riguarda l’ingegneria, il procurement, la costruzione fino al commissioning, lo start-up dell’impianto e il performance test, mentre il completamento è atteso dopo 18 mesi dalla lettera di accettazione.

GAIL è la più grande società governativa di gas naturale in India, con attività diversificate lungo tutta la catena del valore di gas naturale.

Alessandro Bernini, nella foto, Amministratore Delegato nominato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “In linea con la National Hydrogen Mission dell’India, questo progetto rappresenta un importante traguardo nel percorso del Paese verso un’industria e un’economia basate sull’idrogeno e sulla neutralità carbonica, così come una conferma della crescita costante del green business di Maire Tecnimont. Unire l’idrogeno verde alla rete del gas o utilizzarlo come feedstock sostenibile per decarbonizzare il settore dei fertilizzanti e altri processi industriali hard-to-abate è essenziale per garantire l’accelerazione e la crescita dell’economia a idrogeno verde. Grazie alla nostra storica presenza in India, siamo orgogliosi di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione 2030 del Paese”.