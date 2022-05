Expert.ai: maturazione della seconda tranche dei Piani di Stock Grant e Stock option 2020-2023

Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, società quotata all’Euronext Growth Milan, leader nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale, ha deliberato, previa verifica della sussistenza delle condizioni descritte nel relativo regolamento, l’assegnazione a titolo gratuito di n. 697.100 azioni ordinarie dell’emittente in seguito alla maturazione della seconda tranche del Piano di Stock Grant 2020-2023, già approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2020 e come successivamente modificato dall’Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2022. Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 29 giugno 2020 a servizio del piano stesso. Il capitale sociale della Società risulterà pertanto aumentato a titolo gratuito e attraverso l’utilizzo di riserve per complessivi Euro 6.971,00 da Euro 523.907,41 ad Euro 530.878,41 corrispondente a n. 53.087.841 azioni ordinarie prive di valore nominale. La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Trento nei termini di legge. Si ricorda che il piano è rivolto a dipendenti della Società e delle sue controllate, ritenute fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, previa verifica dell’avveramento delle condizioni di maturazione della seconda tranche del Piano di Stock Option 2020- 2023, già approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2020 e come successivamente modificato dall’Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2022, l’assegnazione di n. 170.200 opzioni. Le suddette opzioni maturate potranno quindi essere esercitate, mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, tramite il pagamento dello “strike price” previsto dal piano stesso. Il piano è rivolto a dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori di expert.ai S.p.A. e delle sue controllate, in un’ottica di retention e creazione di valore per il Gruppo expert.ai.