Mobilezone potenzia la partnership con Planzer

mobilezone ha esteso la propria relazione cliente con Planzer esistente dal 2019. L’operatore indipendente di telecomunicazioni attivo in Svizzera ha fornito a Planzer 2000 smartphone Samsung. Gli apparecchi sono necessari ai conducenti di Planzer per il contatto con i clienti nella quotidianità.

La partnership tra mobilezone e Planzer esiste da diversi anni. La collaborazione permette ai collaboratori di Planzer di acquistare privatamente abbonamenti mobili Swisscom, accessori e smartphone a condizioni interessanti e senza alcun costo aggiuntivo per Planzer. La partnership è stata ora ampliata con l’acquisto presso mobilezone da parte dell’azienda di 2000 smartphone Samsung da fare utilizzare ai propri conducenti.

«mobilezone è per noi un partner affidabile, che ci ha messo a disposizione gli smartphone di cui abbiamo assoluto bisogno per la nostra quotidianità lavorativa», ha affermato Miguel Schiltknecht, responsabile progetto Tecnica/Gestione della flotta presso Planzer. Per Thomas Gülünay, Managing Director mobilezone business, l’ordine è una conferma dell’ottima collaborazione degli ultimi anni: «Il potenziamento della nostra collaborazione con Planzer è una conferma del buon lavoro che abbiamo svolto dal 2019. Siamo molto felici del nuovo ordine e di questa dimostrazione di fiducia.»

mobilezone aiuta aziende e associazioni a trarre il massimo vantaggio dalle opportunità del lavoro mobile. L’offerta comprende una consulenza professionale, una gamma completa di servizi per tutti gli aspetti relativi alla gestione della telefonia mobile e un ampio assortimento di dispositivi mobili e di accessori. I dispositivi mobili possono essere acquistati direttamente dalle aziende o messi a disposizione da mobilezone nel quadro di un modello di locazione (Device as a Service). Tramite il portale clienti online, i collaboratori delle aziende clienti o i membri delle associazioni possono ordinare apparecchi mobili e accessori o sottoscrivere abbonamenti a condizioni preferenziali.