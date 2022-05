PPG apre a Milano un laboratorio per la creazione automatica di colori per vernici e rivestimenti per l’edilizia

PPG ha annunciato l’apertura di un nuovo laboratorio per la creazione automatica di colori per vernici e rivestimenti per l’edilizia a Milano, in Italia. La struttura da 2,1 milioni di dollari (2 milioni di euro) consentirà di aumentare significativamente la velocità di sviluppo delle formule dei colori delle vernici.

Lo stabilimento consentirà di soddisfare fino a 100.000 richieste di colori di vernici all’anno, sviluppando formule di base per colori nuovi e già esistenti in caso di riformulazione. Il sistema automatizzato del laboratorio dispenserà coloranti e campioni base delle vernici, li miscelerà, li applicherà e li misurerà, senza alcun intervento manuale.

“Il nuovo laboratorio di creazione automatica dei colori rafforzerà ulteriormente la nostra leadership nel campo delle vernici, riflettendo al contempo il nostro obiettivo di fornire soluzioni innovative in risposta alle esigenze dei clienti” ha dichiarato Rita Di Leo, responsabile progettazione applicazioni per i colori della sede milanese di PPG. “Oltre a un aumento del numero di prodotti, l’impianto consentirà di migliorare la precisione dei colori e velocizzare il tempo di immissione in commercio delle nuove collezioni di colore.”

Lo stabilimento di Milano è un punto di riferimento europeo per lo sviluppo dei prodotti PPG, nonché un centro di eccellenza per il colore, in quanto sede di laboratori per vernici e rivestimenti destinati alla rifinitura di automobili, al settore edile, agli imballaggi e ai mercati industriali. L’impianto prevede due linee di sviluppo automatico dei colori per rivestimenti e vernici per la rifinitura delle automobili, oltre a un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato ai rivestimenti in polvere comprendente uno showroom dedicato ai colori e alla progettazione.

“L’investimento nella sede di Milano dimostra il nostro impegno a lungo termine verso il potenziamento delle nostre capacità di ricerca, con l’obiettivo di servire meglio i clienti” ha dichiarato Parag Akre, direttore globale dei colori della divisione Rivestimenti per l’edilizia. “Oltre a rendere questa sede un vero centro di eccellenza per il mondo delle vernici, il nuovo impianto aumenterà le opportunità di collaborazione con i colleghi addetti alla ricerca della sede di Milano, facendo di PPG un tutt’uno.”