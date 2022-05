Q4, entrate pari a 13,9 mln di dollari

Q4 Inc., la piattaforma leader nelle comunicazioni per i mercati dei capitali, oggi ha annunciato i risultati finanziari relativi al trimestre chiuso il 31 marzo 2022. Se non indicato diversamente, tutti gli importi sono espressi in dollari USA.

“Le performance relative al primo trimestre evidenziano la continuità e agilità del nostro modello di business”, è stato il commento di Darrell Heaps, CEO di Q4. “Il fatturato e i profitti sono in linea con le nostre aspettative, ma siamo particolarmente entusiasti di registrare l’aumento record delle vendite a seguito dell’espansione della base clienti e la fidelizzazione controllabile dei clienti. Secondo noi questo dimostra la capacità di fornire ai clienti un numero sempre maggiore di preziosi servizi e soluzioni, ed è direttamente correlato agli investimenti effettuati nella piattaforma tecnologica dell’azienda, oltre che all’impegno mirato di vendita per la base clienti consolidata. Guardando al secondo semestre ci aspettiamo una riduzione degli investimenti materiali e l’affermarsi di una maggiore leva finanziaria e l’accelerazione della crescita delle entrate, parallelamente alla concretizzazione della strategia di crescita e percorso verso la redditività di Q4”.

I risultati finanziari del primo trimestre 2022 in evidenza

Entrate pari a 13,9 milioni di dollari, con un aumento del 23,1% rispetto al periodo di riferimento dell’anno precedente

Incremento delle entrate ricorrenti annuali 1 , calcolate al 31 marzo 2022, che arrivano a 52,8 milioni di dollari, con un aumento del 18,1% su base annua

, calcolate al 31 marzo 2022, che arrivano a 52,8 milioni di dollari, con un aumento del 18,1% su base annua Entrate ricorrenti medie per cliente (ARPA): +3,2% per il trimestre, con un balzo del 12,2% rispetto al tasso ARPA di crescita del 2,8% del trimestre precedente

Espansione del margine lordo di 300 punti base rispetto all’anno precedente, pari al 57,4%

Perdita netta di 6,6 milioni di dollari, o 0,17 dollari per azione

EBITDA rettificato2: perdita pari a 7,1 milioni di dollari

Principali risultati operativi del primo trimestre e alla chiusura del trimestre