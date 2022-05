Credemholding, utile netto a 58,8 mln

Sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, nella foto, il Consiglio di Amministrazione di Credemholding, società che controlla il 77,55% del capitale di Credito Emiliano S.p.A., ha approvato in data odierna il progetto di bilancio individuale e consolidato dell’esercizio 2021 confermando integralmente i risultati preliminari comunicati lo scorso 7 febbraio. Il bilancio sarà sottoposto all’Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione il 9 giugno 2022 ed in seconda convocazione il 10 giugno 2022. La Società, nel dettaglio, ha registrato a fine 2021 un utile consolidato di 270,4 milioni di euro, in progresso del 70,5% rispetto a 158,6 milioni di euro del 2020. Il risultato è stato influenzato in particolare dagli effetti positivi registrati dalla controllata Credito Emiliano S.p.A. a seguito della contabilizzazione della fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Cento. I robusti risultati raggiunti, tenuto anche conto della mancata distribuzione della cedola nel 2019 a seguito delle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza in relazione agli eventi pandemici, hanno consentito al Consiglio di Amministrazione di deliberare la proposta di assegnazione di un dividendo di 3 euro per azione, in crescita del 50% rispetto all’anno scorso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il monte dividendi complessivo ammonterebbe quindi a 49,4 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di Credemholding ha inoltre approvato i risultati del primo trimestre 2022. La Società ha registrato un utile netto consolidato pari a 58,8 milioni di euro, in crescita del 20,7% rispetto a 48,7 milioni di euro nel primo trimestre 2021.