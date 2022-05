Cofle, cresce il fatturato

Il Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A., nella foto l’a. d. Walter Barbieri – azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – riunitosi in data 5 maggio 2022 in tarda serata, ha esaminato il fatturato consolidato del primo trimestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 14,3 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (13,1 milioni di euro). La forte crescita è stata trainata da entrambe le linee di Business del Gruppo:

– la linea di Business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive, ha registrato un +10,6% rispetto allo stesso periodo del 2021;

– la linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, ha segnato un +6,5% rispetto ai primi tre mesi del 2021.

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi tre mesi dell’anno che evidenziano un costante sviluppo del business. In questa prima parte dell’anno abbiamo avviato molti importanti progetti tra cui la produzione dei sistemi di inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziale, sviluppati e customizzati dal nostro centro ingegneristico per il nuovo fuoristrada 4×4 INEOS Grenadier. Ci tengo infine a sottolineare che siamo determinati a proseguire la strategia di crescita comunicata al mercato, sia attraverso operazioni di M&A e sia potenziando le attività di R&D e la capacità produttiva dei nostri stabilimenti”.