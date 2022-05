Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, annuncia che, ottemperando all’accordo contrattuale stipulato in data 13 maggio 2019, ha perfezionato in data odierna l’acquisto dell’ultima tranche pari al 20% del capitale sociale della Digitouch Technologies srl (già Meware Srl), società specializzata nei servizi ICT e con focus sulla progettazione e implementazione di soluzioni IT, portando la propria quota di partecipazione al 100% del capitale sociale. Il corrispettivo dell’operazione odierna è pari ad Euro 392mila, al netto della posizione finanziaria netta. Come previsto nel sopracitato accordo, il prezzo della terza ed ultima tranche è stato stabilito sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali. Digitouch corrisponderà ai venditori una porzione del prezzo della terza tranche, pari ad Euro 196mila, in titoli azionari di Digitouch. Nel 2021 la Digitouch Technologies srl ha registrato ricavi pari ad Euro circa 8milioni, in aumento del 6% rispetto al 2020, seppur in presenza di un periodo complesso ancora a causa della crisi sanitaria. Questo importante risultato di crescita è stato possibile grazie al business della società nei settori del finance e delle utilities e grazie anche alle sinergie tra le diverse aziende del Gruppo. Nel primo trimestre 2022 la Digitouch Technologies ha generato ricavi per circa 2,6 milioni di Euro in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. Inoltre, al termine del primo quadrimestre è stata portata a termine la creazione di un Hub Tecnologico nella nostra nuova sede operativa di Catania, presso Palazzo Biscari, che ospita il progetto Isola, un’iniziativa volta ad attirare in Sicilia società che hanno fatto dell’innovazione un loro valore e che vogliano creare dei posti di lavoro nella regione. Nell’ambito di questo nuovo progetto la Digitouch Technologies, ad oggi, ha già assunto 10 dipendenti con skills tecnologici elevati. La finalizzazione di questa acquisizione si inserisce nel percorso strategico di rafforzamento delle competenze tecnologiche all’interno del Gruppo, infatti, entro il primo semestre 2022, la Digitouch Technologies incorporerà per fusione l’altra azienda tech del Gruppo, la Purple Ocean. Con questa ulteriore operazione di razionalizzazione il Gruppo, nel 2022, potrà veder crescere i ricavi dell’area ICT fino a circa 13-14 milioni di Euro. Simone Ranucci Brandimarte, nella foto, Presidente del Gruppo Digitouch, commenta così l’operazione «Al termine del triennio, previsto nell’accordo del 2019, possiamo confermare che l’acquisizione della Digitouch Technologies srl (già Meware Srl) è stata una scelta vincente che ha arricchito la proposizione del nostro Gruppo, in particolare nell’area tecnologica. L’incremento dei valori economici della Digitouch Tecnologies contribuisce in modo significativo ai risultati del nostro Gruppo. Inoltre, grazie alle competenze e agli asset tecnologici della Digitouch Technologies abbiamo arricchito il nostro portfolio di offerta e ampliato il parterre dei clienti che, proprio attraverso i servizi tecnologici, aumentano la fidelizzazione verso il Gruppo. Il mercato dell’ICT è in crescita poiché tutti gli sforzi delle aziende, private e pubbliche, sono rivolti alla creazione di soluzioni tecnologiche digitali, assistiamo, anche grazie alle misure del PNRR, a maggiori investimenti nel settore e, grazie alla finalizzazione di questa acquisizione, il Gruppo potrà rispondere sempre meglio alle nuove necessità dei clienti attuali e prospect.».