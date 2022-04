Grifal, il bilancio d’esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di 73.993 euro

Grifal Spa, azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, rendo noto che l’Assembla ordinaria ha approvato il bilancio d‘esercizio al 31 dicembre 2021, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio d’esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di Euro 73.993 che l’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo. L’Assemblea riunita in sede straordinaria ha inoltre deliberato la modifica di alcuni aspetti dello statuto a partire dall’adeguamento alla variazione di denominazione del mercato da AIM Italia in Euronext Growth Milan e dall’aggiornamento di tutti i relativi riferimenti. Inoltre, al fine di specificare l’ambito di attività del Panel di Borsa Italiana S.p.A., l’articolo 10 dello statuto sociale della Società è stato riformulato precisando ulteriormente che l’ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D. Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di Grifal.