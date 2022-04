Lindbergh, closing dell’acquisizione del ramo di azienda di Hinet Group Solutions

Lindbergh S.p.A, a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, comunica che in data odierna ha chiuso l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., società focalizzata sull’offerta di servizi di field service management in ambito tecnico e logistico, attiva nel mercato MRO (Maintenance, Repair and Operating) italiano. Come dettagliato nel precedente comunicato stampa dello scorso 30 marzo, Lindbergh acquisisce il ramo che si occupa dell’erogazione di servizi di installazione e assistenza tecnica su attrezzature tecnologiche, servizi le cui funzioni di supporto saranno centralizzate, a partire dal Customer Service sino alla pianificazione delle operations. A partire quindi dal primo maggio 2022 il ramo di azienda sarà gestito direttamente da Lindbergh Spa. Il controvalore dell’operazione ammonta a 250 mila euro, così suddivisi: 235.894 euro a titolo di avviamento e 14.106 euro per attrezzature, mobili ed arredamenti, impianti specifici e macchine elettroniche. L’intero prezzo, a differenza di quanto comunicato in data 30 marzo 2022, è stato corrisposto con le seguenti modalità: – Euro 77.598,50 per cassa – Euro 172.401,50 mediante accollo dei debiti della parte cedente nei confronti di dipendenti (TFR e retribuzioni differite) compresi nel ramo d’azienda alla data del 30 aprile 2022. L’operazione consente di integrare le competenze di due realtà complementari, di creare sinergie e rafforzare ulteriormente la posizione di Lindbergh nel settore MRO, quale player attivo e capillarmente presente sul territorio. La business unit Network Management si arricchisce così di un importante know-how che consentirà a Lindbergh di proporsi al mercato non solo come fornitore di servizi a supporto del “Field Operations Management”, ma anche come partner operativo, attivo nell’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica, forte del supporto dei servizi fruibili attraverso la piattaforma di proprietà T-LINQ. L’operazione porta con sé importanti sinergie dal punto di vista operativo e – soprattutto – commerciale: i servizi proposti sono, infatti, fortemente richiesti dai clienti, oltreché altamente scalabili ed esportabili anche in Francia. Hinet Group Solutions, con sede a Cinisello Balsamo (MI), offre soluzioni ad hoc per le più differenti esigenze di trasporto, logistica e supporto tecnico on-site ed ha acquisito, negli anni, grande esperienza nell’ambito tecnologico e IT. Hinet Group Solutions collabora con primarie realtà del mercato italiano ed estero e opera su tutto il territorio nazionale, sia con tecnici diretti, sia attraverso una rete capillare di tecnici indiretti. Nel 2021 il ramo d’azienda di Hinet Group Solutions ha realizzato ricavi pari a circa euro 750.000 ed Ebitda pari a circa euro 50.000.