Unidata, aumenta il fatturato

Il Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha esaminato i dati gestionali relativi al primo trimestre 2022, che segnano una crescita significativa dei principali indicatori economici. Unidata chiude il primo trimestre 2022 con Fatturato pari a € 11,3 milioni, in crescita del 49% rispetto ai € 7,6 milioni dello stesso periodo del 2021. L’aumento del Fatturato è attribuibile principalmente alla componente Infrastrutture, con un contributo pari a circa il 65%. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 marzo 2022 è pari a € 2,9 milioni, rispetto ai € 2,2 milioni al 31 dicembre 2021. Il primo trimestre 2022 registra una forte crescita del numero di Clienti, che si attesa a 13.496, rispettivamente +29% se comparato con lo stesso periodo dell’anno precedente ed in aumento del +7,9% rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 2021. La crescita riguarda in particolare il segmento Consumer, che presenta un aumento del 33% sullo stesso periodo del 2021 ed un incremento del 9% rispetto al 31 dicembre 2021; il mercato dei Clienti Business, Microbusiness e P.A. segna invece un incremento del 10,5% sullo stesso periodo del 2021 e del 2% rispetto al 31 dicembre 2021. Rimane stabile il numero clienti Wholesale Il primo trimestre 2022 evidenzia piccole variazioni dell’Arpu (Average Revenue Per User). L’Arpu media mensile per la clientela Business è pari a 514,8 euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 513,4 euro del quarto trimestre 2021, ed in lieve diminuzione rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente, quando il valore si attestava a 523,9 euro. L’Arpu Microbusiness è pari a 74,5 euro, in aumento rispetto ai 70,6 euro del quarto trimestre 2021 ed ai 73,4 euro del Q1 2021. Anche il settore Consumer registra una leggera flessione dell’Arpu media mensile, pari a 23,7 euro, superiore rispetto ai 22,8 euro del quarto trimestre 2021 ed invece leggermente inferiore rispetto ai 25,0 euro del primo trimestre 2021. La rete in fibra ottica, infine, si è ampliata nel corso del Q1 2022 di ulteriori 390 Km di cavi proprietari, raggiungendo un’estensione complessiva di oltre 4.590 Km (3.350 Km al 31 marzo 2021). Nel precedente trimestre, dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, la crescita era stata di 335 Km. Renato Brunetti, nella foto, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: “Archiviamo il primo trimestre 2022 pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti, chiari indicatori del progresso costante di Unidata nel campo delle Telecomunicazioni. La performance positiva interessa innanzitutto il fatturato di competenza, in aumento del 49% rispetto al 2021, e trova conferma nella crescita dei principali KPI, ossia il numero di clienti, +28% rispetto all’esercizio precedente e che raggiunge un totale di 13.496 unità, ed i km di fibra ottica proprietaria, con un ampliamento pari a 390 km”.