Avio, approvato il Bilancio

Si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei soci di Avio S.p.A. (nella foto, l’a. d. Giulio Ranzo), sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia.

L’Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni:

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, destinando l’utile netto di esercizio realizzato da Avio S.p.A. nell’esercizio 2021, pari a Euro 4.836 migliaia, come segue:

• euro 4.500 migliaia a dividendo;

• euro 336 migliaia a utili portati a nuovo

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2022, con stacco cedola n. 6, il 9 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 10 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF (c.d. record date).

L’Assemblea ha preso, altresì, atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di Avio e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 254 del 2016.

Con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, l’Assemblea ha deliberato:

– di approvare la prima sezione della Relazione, in tema di politica di remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti;

– in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione, in tema di compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

E’ stata confermata quale amministratore della Società di Marcella Logli e rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2022, attribuendo alla stessa un compenso base omnicomprensivo lordo pari a euro 35.000, in linea con quanto già determinato dall’assemblea del 6 maggio 2020 per ciascun amministratore.

L’Assemblea ha approvato il Piano di “Performance Share 2022-2024”, concernente l’attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 105.460 azioni ordinarie della Società, al termine del periodo di maturazione e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. Il documento informativo relativo al Piano ai sensi dell’Art. 84-bis e dell’Allegato 3 del Regolamento Emittenti Consob è disponibile sul sito internet Investor Relations della Società nella sezione “Assemblea degli azionisti 2022”.