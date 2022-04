The Lifestyle Group, emessa la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato a Golden Eagle Capital Advisors INC

The Lifestyle Group S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, facendo seguito ai comunicati stampa del 22 aprile e 25 aprile 2022, rende noto che è stata emessa la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato a Golden Eagle Capital Advisors INC (“GECA” o “Investitore”). Nello specifico sono state emesse e assegnate a GECA n. 200 obbligazioni convertibili, del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.000.000,00. Abbinati alle 200 obbligazioni convertibili, sono stati altresì emessi e assegnati a GECA n. 5.000.000 warrant, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio fissato in Euro 0,40 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 2.000.000,00. I warrant potranno essere esercitati, in qualsiasi momento, nel periodo ricompreso tra i 12 mesi successivi dalla data della loro emissione e 5 anni a decorrere dalla suddetta data. Si ricorda infine che le obbligazioni e i warrant, che non matureranno interessi, sono emessi, per quanto riguarda le obbligazioni in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall’Emittente, mentre i warrant sono emessi in forma dematerializzata. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione. A seguito dell’avvenuta emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile e, del conseguente incasso da parte della Società delle relative risorse finanziarie, l’Emittente comunica il mancato avveramento della seconda condizione risolutiva dell’incarico di Euronext Growth Advisor sottoscritto con Banca Finnat Euramerica S.p.A. il cui termine ultimo, prorogato in data 15 aprile e 22 aprile 2022 (per maggiori informazioni in merito si rimanda ai rispettivi comunicati stampa diffusi dall’Emittente in tali date) è fissato alla data del 29 aprile 2022. Infine, la Società specifica che, ad oggi, rimangono quindi pendenti due ulteriori condizioni risolutive.