Digital Magics, pubblicato il Portfolio Highlights

Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha pubblicato il Portfolio Highlights, edizione aggiornata ad aprile 2022 che conferma la crescita e il consolidamento della leadership del Gruppo in linea con i trend di settore. Il Portfolio Digital Magics, al 31 dicembre 2021, conta 84 startup operative in aumento del +11% rispetto al 31 dicembre 2021, con un fair value che cresce del 16% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a 58 Milioni di euro. Anche il fatturato aggregato delle società in portafoglio like for like, conferma la bontà dell’investment policy registrando un valore superiore a Euro 111 milioni in crescita del +79% rispetto al 2020. L’edizione del Portfolio Highlights di aprile 2022 mostra 11 case history di successo selezionate dal team: Aworld S.r.l. Società Benefit – Fintech/Insurtech; Bike-room S.r.l. – E-commerce/Markertplace; Crea (InsurTech MGA Ltd) – Fintech7Insurtech; Evenfi (Criptalia S.r.l.) – Fintech/Insurtech; Hyperloop Transportation Technologies Inc. – Transportation; Macingo Technologies S.r.l. – Transportation; Ncore S.r.l. – Enterprise software; Prestiamoci S.p.A. – Fintech/Insurtech; Talent Garden S.p.A. – Enterprise Software; Viceversa S.r.l. – Fintech/Insurtech; ViteSicure (Bridge Insurance Services S.r.l) – Fintech/Insurtech. La stima del valore del portfolio è stata peraltro confermata da parte di DELOITTE Financial Advisory con la verifica della metodologia di valutazione adottata internamente da management e la review dell’applicazione di tale metodologia all’intero portafoglio. L’espansione del portafoglio di partecipazioni si sta sviluppando attraverso programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra i 20 e i 25 programmi nel corso del periodo di Piano, con un modello che vede il coinvolgimento di Co-Investitori, Corporate Partners e Tech Partners. Nel 2022 il Gruppo condurrà 5 programmi di accelerazione, alcuni dei quali già avviati, dedicati a: Iot/5G, Intelligenza Artificiale, Proptech, Fintech/Insurtech e Sostenibilità (SDG’s). Digital Magics, come dichiarato nel Piano Industriale 2021-2025, punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a oltre 200 startup, con un target di valore di 100 milioni di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati). “Il 2021 è stato un anno significativo per Digital Magics: abbiamo lavorato per raggiungere gli obiettivi che avevamo dichiarato meno di un anno fa, nel nostro piano industriale. Stiamo già anticipando parte del piano e abbiamo raccolto fondi per circa 21 milioni di euro che saranno dedicati ai 5 programmi di accelerazione già previsti per il 2022. Grazie ai programmi di accelerazione potremo raddoppiare il numero di investimenti e acquisire circa 40 startup entro la fine di questo anno, facendo un ulteriore passo avanti nel nostro piano finalizzato a raggiungere i 100 milioni di valore del portafoglio entro il 2025”. Così ha commentato Gabriele Ronchini, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo. Il totale degli investimenti in startup e scaleup italiane mostra una crescita senza precedenti e significativa arrivando a 1,5 miliardi di euro: un valore più che raddoppiato (+118%) rispetto al 2020. In questo scenario i fondi di venture capital, considerati come player formali, confermano il loro ruolo guida dell’ecosistema con 576 Milioni di euro investiti nel 2021 rispetto a 294 Milioni di euro dell’anno precedente (+96%). Una crescita simile si registra anche relativamente ai player informali (venture incubator, business angel indipendenti, ecc…), con una percentuale che supera il 90% (da 245 Milioni di euro nel 2020 a 449 Milioni di euro del 2021). Anche il segmento dell’equity crowdfunding continua la sua crescita, passando dai 101 Milioni di euro del 2020 ai 130 Milioni di euro di preconsuntivo 2021 (+28%). I finanziamenti internazionali, che nel 2020 avevano registrato una sostanziale contrazione, triplicano il loro valore e tornano a essere un attore di fondamentale importanza, con oltre 435 Milioni di euro di investimenti (130 Milioni di euro circa nel 2020).