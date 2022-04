Novartis ottiene una solida crescita di fatturato e utile

Questi sono in estrema sintesi i risultati di Novartis.

Il fatturato del primo trimestre è cresciuto del +5% (in v.c., +1% in dollari), il risultato operativo core del +9% (in v.c., +3% in dollari) Il fatturato di Innovative Medicines è cresciuto del +4% (in v.c., +1% in dollari) e il risultato operativo core del +5% (in v.c., 0% in dollari) Forte performance dei brand chiave in crescita tra i quali Entresto, Kesimpta, Cosentyx e Zolgensma Il fatturato di Sandoz è cresciuto del +8% (in v.c., +2% in dollari) e il risultato operativo core del +26% (in v.c., +21% in dollari), traendo vantaggio dal confronto con l’anno precedente, dal momento che le dinamiche di mercato hanno continuato a stabilizzarsi dopo l’impatto del COVID

Il risultato operativo è cresciuto del +26% (in v.c., +18% in dollari) soprattutto grazie all’incremento del fatturato, all’aumento della produttività e alle minori svalutazioni

soprattutto grazie all’incremento del fatturato, all’aumento della produttività e alle minori svalutazioni Il risultato operativo core è cresciuto del +9% (in v.c., +3% in dollari) con un margine core in aumento al 32,6% (+110 punti base in v.c.)

con un margine core in aumento al 32,6% (+110 punti base in v.c.) L’utile netto è cresciuto del +15% (in v.c., +8% in dollari). Escludendo gli effetti del reddito derivante da Roche, l’utile netto è cresciuto del +32% (in v.c.)

Escludendo gli effetti del reddito derivante da Roche, l’utile netto è cresciuto del +32% (in v.c.) L’utile netto per azione core è stato di 1,46 dollari (+2% in v.c.). Escludendo l’impatto del reddito core derivante da Roche, l’utile netto per azione è cresciuto del +12% (in v.c.)

Escludendo l’impatto del reddito core derivante da Roche, l’utile netto per azione è cresciuto del +12% (in v.c.) Il free cash flow è di 0,9 miliardi di dollari (-42% in dollari), con una flessione dovuta principalmente alla perdita del dividendo annuale di Roche versato a marzo (0,5 miliardi di dollari nel 2021)

con una flessione dovuta principalmente alla perdita del dividendo annuale di Roche versato a marzo (0,5 miliardi di dollari nel 2021) Annunciata ad aprile una nuova struttura organizzativa per accelerare la crescita, rafforzare la pipeline e aumentare produttività

per accelerare la crescita, rafforzare la pipeline e aumentare produttività Tappe fondamentali dell’innovazione chiave nel primo trimestre: Pluvicto approvato negli Stati Uniti per il trattamento del tumore progressivo metastatico della prostata resistente alla castrazione (mCRPC) positivo al PSMA Vijoice approvato negli Stati Uniti per il trattamento di tutte le forme di crescita eccessiva legate a PIK3CA (aprile) Beovu approvato nell’UE per il trattamento dell’edema maculare diabetico (DME) JDQ443 (inibitore KRAS G12C) ha dimostrato un’attività antitumorale nel tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) con un profilo di sicurezza accettabile (aprile)



A commento del trimestre, il CEO di Novartis Vas Narasimhan, nella foto, ha dichiarato: “Novartis ha conseguito una solida crescita in questo inizio del 2022, trainata dai nostri più importanti brand in crescita: Cosentyx, Entresto, Zolgensma e Kisqali. I nostri lanci chiave tra cui Kesimpta, Leqvio, Scemblix e Pluvicto procedono bene. Le dinamiche commerciali di Sandoz stanno continuando a stabilizzarsi, dopo l’impatto del COVID. Per quanto riguarda la fase intermedia della pipeline, le prospettive si confermano positive per più di 20 potenziali asset significativi, in corso di approvazione entro il 2026. La nuova struttura organizzativa che abbiamo annunciato è decisiva per le nostre strategie di crescita come azienda focalizzata sui farmaci, poiché ci rende più agili e competitivi, migliorando l’orientamento al paziente e al customer, liberando il potenziale della nostra pipeline di R&S e favorendo la creazione di valore attraverso l’efficienza operativa”.