Fondo Socrate, approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (nella foto, l’a. d. Giovanni Benucci), ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del Fondo “Socrate – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (il “Fondo”). Nel corso del primo trimestre 2022, l’obiettivo della SGR continua ad essere la dismissione degli asset alle migliori condizioni possibili in relazione alla situazione di mercato, avendo come linee guida la trasparenza del processo di dismissione e la massimizzazione dei valori di vendita. Considerati gli esiti non soddisfacenti della procedura avviata nel 2021 attraverso una serie di advisor/intermediari con expertise specifiche per gruppi di immobili, nel mese di gennaio 2022 è stata avviata una nuova procedura di vendita. Con il supporto di Cushman & Wakefield, è stata predisposta una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione dell’intero portafoglio del Fondo comprensivo delle partecipazioni societarie e dei crediti da locazione. La procedura è stata avviata il 3 marzo 2022 mediante l’invio a una target list di 110 operatori italiani ed esteri dell’invito a manifestare interesse sugli asset in dismissione, la procedura è stata inoltre pubblicizzata mediante due annunci sul Sole24Ore nelle giornate dell’8 marzo e del 22 marzo; Il termine per la raccolta delle offerte non vincolanti è stato prorogato al 22 aprile 2022. La gestione amministrativa e tecnica degli immobili rimane sempre orientata: alla ricerca di conduttori per le porzioni sfitte; alla rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza e/o regolarizzazione delle situazioni pendenti; al monitoraggio dei pagamenti dei canoni di locazione da parte dei conduttori al fine di evidenziare i crediti scaduti ed il relativo ageing, e di attuare le necessarie azioni di recupero dei crediti vantati; alle attività di verifica e regolarizzazione del patrimonio immobiliare; alle attività di valorizzazione e/o manutenzione straordinaria degli immobili, in vista delle future dismissioni. Il portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo pari a circa 5,7 milioni di euro (5,4 milioni di euro al 31 dicembre 2021). La liquidità del Fondo, disponibile sul conto corrente, è pari a circa 8,45 milioni di euro (7,77 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Al 31 marzo 2022 non vi sono finanziamenti attivi.