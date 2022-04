LVenture Group, deliberato un aumento di capitale riservato per 2 mln

LVenture Group, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, di dare esecuzione parziale alla delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 del c.c dall’Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 8.000.000 ed aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 2.000.000, di cui fino ad Euro 160.000 da imputarsi a nominale e fino ad Euro 1.840.000 a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 del c.c., commi 5 e 6, mediante l’emissione di massime n. 3.636.364 nuove azioni ordinarie della Società (le “Azioni di Nuova Emissione”), aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e da offrire in sottoscrizione a Compagnia Padana per Investimenti S.p.A. (“CPI”) da sottoscriversi entro il termine ultimo del 4 maggio 2022. “Questa operazione si inserisce nel solco della nostra lunga tradizione di imprenditoria innovativa e di finanza responsabile. Con la nostra partecipazione intendiamo rafforzare LVG e supportare il management nel prezioso lavoro che sta svolgendo nel settore del venture capital, di cui vediamo la grande e crescente importanza nell’attuale fase di transizione del nostro sistema economico” ha affermato Nicolò Bassetti, Presidente di Compagnia Padana per Investimenti. “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso della Famiglia dell’Ing. Aldo Bassetti, attraverso la società di investimento CPI, nel capitale di LVenture Group, che dimostra il forte interesse per il venture capital e per il supporto alla nascita delle nuove imprese innovative, con una visione di lungo periodo. Siamo convinti che il rafforzamento della compagine societaria con un socio significativo dall’alto profilo imprenditoriale sarà un abilitatore determinante per l’ulteriore crescita di LVenture”, ha affermato Luigi Capello, nella foto, CEO di LVenture Group. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione è stato fissato in Euro 0,55 ciascuna. A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale: i) il capitale sociale dell’Emittente sarà rappresentato da n. 53.657.855 azioni ordinarie; ii) la diluizione degli attuali azionisti della Società sarà pari al 6,78% e di conseguenza la partecipazione di CPI sarà la medesima. Non esistono accordi di selling restriction e/o di lock-up tra la Società e CPI, né accordi di altro tipo relativi alle azioni.